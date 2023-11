Orientale, occupato Palazzo Giusso, il Rettore: non ci facciamo intimidire

Questa mattina alle ore 7.30 un gruppo di persone incappucciate è entrato nella sede di palazzo Giusso dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, ha fatto uscire il personale e si è barricato dentro.

Questo il commento di Roberto Tottoli, Rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale:

«Condanniamo con fermezza l’occupazione di una nostra storica sede, un vero e proprio atto di violenza perpetrato nei confronti non solo dell’Ateneo ma della democrazia e delle istituzioni. Un conto è manifestare le proprie opinioni, un conto è impedire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Oggi in programma a palazzo Giusso avevamo non solo le attività didattiche ma anche un incontro proprio sulla crisi israelo-palestinese, che ovviamente è saltato. Occupare chiudendo l’accesso al palazzo è un atto che non posso credere sia stato compiuto dagli studenti dell’Orientale, perché da trecento anni noi insegniamo il confronto tra tutte le culture e tutte le posizioni, confronto che deve essere sempre democratico e pacifico. La violenza non è mai una soluzione e non porta mai alla risoluzione di nessun conflitto».