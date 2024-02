Seminario sul Carcere femminile di Pozzuoli venerdì 8 alla Facoltà di Architettura

Nell’ambito del ciclo di seminari RISP – Right to space, space of rights venerdì 8 marzo 2024, dalle ore 9,00, il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo Federico II presenta il seminario “CARCERE / s.m. _CARCERI / s.f.,DETENZIONE FEMMINILE, SPAZIO E COMUNITÀ IN CARCERE” per riflettere assieme a docenti, ricercatori, dirigenti del dipartimento di amministrazione penitenziaria, esponenti di associazioni, sul tema degli spazi all’interno del carcere.

Occasione per presentare il lavoro del primo anno della ricerca triennale sugli spazi della detenzione finanziato dall’Ateneo Federico II, che indaga attraverso gli spazi del carcere e i diritti dei reclusi una diversa idea di esecuzione della pena, in un momento storico in cui riemerge drammaticamente il problema del sovraffollamento degli istituti penali.

Tra i relatori – si rimanda al programma completo per tutti gli interventi – quelli del direttore del Dipartimento di Architettura Michelangelo Russo e della responsabile della ricerca Marella Santangelo. Lectio di Grazia Zuffa, psicologa, presidente della Società della Ragione onlus. Tavola rotonda con, tra gli altri, la psicologa Anita Rubino, il direttore della Casa Circondariale femminile di Pozzuoli Maria Luisa Palma, Paola Cisternas Navarro dell’Osservatorio Regionale Antigone e Carmelo Cantone, già Vicecapo DAP.

Nel cortile di Palazzo Gravina sarà inaugurata una mostra fotografica sullo spazio recluso di Mario Ferrara, dal 08 marzo al 05 aprile.