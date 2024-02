Università, Vanvitelli attiva primo corso magistrale in giurisprudenza online

E’ stato attivato all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il corso di laurea magistrale a ciclo unico online in giurisprudenza.

E’ una novità nell’ambito dell’offerta formativa universitaria, perché prevede l’erogazione della didattica prevalentemente a distanza per favorire la massima inclusione formativa.

“Abbiamo fatto ricorso alla migliori tecnologie disponibili sulla didattica a distanza e contemplate in un progetto come questo, interamente online, con unico precedente a livello nazionale, per rendere massiccia l’inclusione dei possibili utenti, anche per coloro che non hanno la possibilità di partecipare alle lezioni in presenza, per difficoltà logistiche, ma anche per diverse abilità: le lezioni sono progettate per rendere massima l’accessibilità, sono corredate da materiale didattico e le lezioni sono spacchettate in tanti sotto argomenti, così l’utente in modo intuitivo può collegarsi al singolo argomento”, racconta al Tgr Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, che aggiunge: “C’è il canale telematico, per la prima volta realizzato dal dipartimento di Giurisprudenza, interamente online, senza ma senza rinunciare alla qualità della formazione propria di un’università pubblica”.