A Milano il 2 e 3 dicembre, il sistema camerale partecipa a Connext 2021: la forza del network per supportare le imprese.

Si svolge il 2 e 3 dicembre al Milano Convention Centre Connext 2021, incontro nazionale organizzato da Confindustria concepito come grande occasione di confronto tra tutti gli attori di rilievo del mondo economico. Obiettivo: contribuire ad implementare – attraverso B2B, laboratori innovativi ed eventi tematici – la competitività delle imprese sui mercati globali attraverso percorsi ad alto valore aggiunto e nuove partnership.

Il sistema camerale è tra i protagonisti di Connext 2021, insieme a PMI e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, startup e imprese innovative, reti di impresa, Università, centri di ricerca, cluster tecnologici, Digital Innovation Hub e Competence Center, enti di formazione e di certificazione, attori del credito e della finanza, PA, associazioni e la grande committenza privata. Solida anche la presenza internazionale, con un forte indirizzo sui principali mercati esteri, grazie al supporto di ICE Agenzia, e a tutte le imprese estere. In particolare, saranno presenti Dintec (Consorzio per l’innovazione tecnologica di Unioncamere, Enea e Camere di commercio italiane), Infocamere (la società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane che gestisce il Registro imprese) e Promos Italia (l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione) con uno stand in cui verranno illustrati i servizi digitali offerti dal sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E “Il digitale a supporto dell’export” è infatti il titolo del convegno organizzato per il 3 dicembre alle ore 12.30 all’interno di Connext 2021 da Dintec, Promos Italia e Infocamere.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali di Andrea Prete, presidente di Unioncamere e Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente di Confindustria con delega all’internazionalizzazione, gli interventi di Alessandro Gelli, direttore di Promos Italia, su “Il digitale come leva per l’export”; Antonio Romeo, direttore di Dintec, dedicato a “Il ruolo dei Punto Impresa Digitale a supporto della digitalizzazione delle PMI”; Domenico Mauriello, direttore di Assocamerestero, su “La rete delle Camere di commercio italiane all’estero”; Paolo Ghezzi, direttore di Infocamere, su “L’identità digitale chiave di accesso per le imprese ai servizi della PA”.

Infine, Antonio Romeo presenterà due case history dialogando con altrettante imprese protagoniste di un percorso di export digitale di successo. A seguire, dibattito con i partecipanti e conclusioni.

Per info: https://connext.confindustria.it/2021/