Allevatori bufalini, Miselli (Coldiretti Caserta): “in arrivo i ristori per il triennio 2020-2022”

“Sono in arrivo i ristori per le aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi in Provincia di Caserta”.

Lo annunciano il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda e il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli che esprimono soddisfazione per l’attuazione del decreto 660331 del 29 novembre 2023 del Ministero Agricoltura e Sovranità alimentare che prevede i ristori.

“Si tratta – dicono Loffreda e Miselli – di aiuti indispensabili per far fronte alla necessità di ripopolare gli allevamenti. Finalmente arriva una risposta concreta alle richieste che abbiamo avanzato come Coldiretti già dal 2019 sia al Ministero che alla Regione Campania. Questa prima parte copre gli anni dal 2020 al 2022. Un risultato – aggiungono Loffreda e Miselli – frutto dell’attività costante ai tavoli istituzionali per difendere un comprato importante della Provincia di Caserta e della Regione Campania: come Coldiretti Campania al tavolo verde della Regione Campania, avevamo già chiesto da tempo un risarcimento per il mancato reddito da riconoscere agli allevatori che hanno subito abbattimenti negli anni precedenti”.