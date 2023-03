Assemblea Costituente FenImprese Provinciale Napoli, martedì 28 Renaissance Hotel (ex Mediterraneo).

Martedì 28 marzo 2023, dalle ore 17.15 alle ore 19.15, a Napoli, presso il Renaissance Naples Hôtel Mediterraneo si terrà l’Assemblea Costituente FenImprese Provinciale Napoli: un evento altamente significativo per l’imprenditoria campana e di tutto il Mezzogiorno.

FenImprese, associazione datoriale nazionale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, come “Associazione Sindacale a carattere nazionale” e, pertanto, articolata su piani territoriali, esplica le sue funzioni nell’ambito dei principi e dei compiti, a essa attribuiti dallo statuto.

Fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro, ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, nonché degli esercenti le attività commerciali. Oltre alla Dirigenza Nazionale di FenImprese, parteciperanno all’incontro imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, rappresentanti delle rispettive categorie imprenditoriali e professionali, nonché numerosi esponenti di rilievo degli enti e delle amministrazioni locali.

Saranno trattati temi particolarmente rilevanti per le aziende e per i professionisti, campani e nazionali, dando rilevanza alla rappresentatività delle PMI del territorio, attraverso l’attività sindacale, anche in materia di legalità e di sicurezza, garanzia assoluta per il prezioso tessuto imprenditoriale regionale, con particolare riferimento alla provincia di Napoli, in uno spirito di piena e leale collaborazione con le istituzioni regionali.

Il neo-presidente di FenImprese Provinciale Napoli, Roberto D’Elia, ha dichiarato: “Con questa assemblea costituente e con l’inaugurazione della nuova sede FenImprese Napoli, saremo impegnati ad assicurare servizi efficienti al mondo imprenditoriale di Napoli e della provincia. Condivideremo idee ed esperienze sulla ripartenza, per dar vita a confronti e ispirazioni, su come tutti gli imprenditori possano affrontare, al meglio e in sicurezza, la ripresa delle attività, dopo l’emergenza sanitaria.

Fattore rilevante per il Restart sarà, dunque, da parte nostra, in stretto contatto con le istituzioni, nazionali e regionali, essere capaci di coniugare la visione a breve termine con quella a lungo termine, programmando investimenti e utilizzo di risorse adeguate, sempre nel rispetto della legalità”. Hanno assicurato, inoltre, la loro presenza autorevoli esponenti della politica e delle istituzioni rappresentative.

Roberto D’Elia, manager dell’innovazione, iscritto all’albo del Ministero dello Sviluppo Economico. Dottore in Economia Aziendale e Scienze Economiche. Dottore di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università Popolare di Milano. Iscritto all’ordine dei periti presso la CCIAA di Salerno, nella categoria XXII “Sistemi informatici e programmazione di Software”. Iscritto all’ordine dei dottori commercialisti dell’ODEC di Salerno. Supervisore Nazionale EIPASS. Consulente Associazione LEGALITÀ, Ente accreditato presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti Invitalia Spa. Founder della società Leonardo Srl Start Up innovativa. Autore del manuale scientifico “Formazione 4.0: il futuro”, edito dalla GoldenGate Edizioni di Roma, con la presentazione del senatore Raffaele Lauro, curatore dell’opera, nelle versioni italiana e inglese.