Black Friday, Confcommercio, il Natale arriva a novembre

Come ogni anno, Confcommercio e Format Research hanno “indagato” (guarda il documento integrale in pdf) sulla propensione e sui comportamenti di acquisto degli italiani nella settimana degli sconti che porterà al Black Friday del 24 novembre fino al Cyber Monday del 27 novembre.

Sei italiani su dieci faranno shopping durante questo periodo, soprattutto donne, il 63,2%, e giovani fino a 34 anni. Un italiano su due approfitterà di questa occasione per acquistare in anticipo i regali di Natale (53,7%), tendenza in aumento rispetto allo scorso anno (il dato era 52,8%). Come da tradizione, il 57% sceglierà capi di abbigliamento, il 44,7% prodotti di elettronica o elettrodomestici, il 35% calzature e prodotti di estetica.

Il 92,4% di coloro che faranno acquisti spenderà fino a 500 euro. La spesa media si aggira sui 236 euro. I metodi pagamento più utilizzati saranno bancomat (36,3%) e carta di credito (34,7%). Il 55,0% utilizzerà soprattutto internet come canale di acquisto.