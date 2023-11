Bonifico bancario o nuovi metodi? Dipende dal giocatore

I pagamenti online sono al centro di una rivoluzione epocale, che chiama direttamente in causa le nuove tecnologie. Ormai, per quanto smartphone, e-wallet, accessi via QR code o impronta digitale stiano cercando di semplificare i modi di pagare, la cosa più difficile sembra essere proprio la scelta del mezzo. Se pensiamo agli e-commerce e ai servizi online – alcuni in particolare – i metodi di pagamento offerti sono numerosi, e serve addirittura un po’ di tempo per selezionare l’opzione più adatta al singolo utente-consumatore.

La scelta finale, in primis, dipende dal sistema di pagamento di cui si dispone, e dunque dalla tipologia di consumatore e dalla sua predisposizione al cashless e alle nuove tecnologie.

Un settore esemplare in questo senso è quello del gioco autorizzato a distanza, perché è il simbolo esso stesso dei tempi che cambiano, considerando che solo da pochi anni a questa parte la sua crescita è divenuta esponenziale. Dal 2019 in poi i casinò online legali e con regolare concessione ADM si sono progressivamente affiancati alle sale fisiche e alle sedi terrestri sparse sul territorio italiano, fino ad ottenere maggiori incassi in termini di spesa nel corso del 2021. Ancora oggi la crescita dei casinò online è a doppia cifra: +13 per cento dal 2022 al 2023, secondo Agimeg.

L’utenza dei casinò online legali è piuttosto variegata: il solo limite per l’accesso è l’età, visto che il gioco a distanza è consentito soltanto ai maggiorenni. Alla varietà della tipologia di utenti, in ogni caso, corrisponde un altrettanto vario ventaglio di metodi di pagamento offerti dalle piattaforme, ognuno con le proprie specificità.

Partendo dai sistemi più tradizionali, questi casinò offrono bonifici bancari, solitamente a fronte di un deposito minimo di 10 euro, anche se questo dipende dalle regole della piattaforma. I tempi di elaborazione e i costi delle transazioni dipendono dalla banca, ma si tratta di uno dei metodi più sicuri, in quanto le richieste vengono processate direttamente dall’istituto di credito. Chi sceglie di effettuare un bonifico per attivare e ricaricare il proprio conto di gioco deve inserire nome del beneficiario e della banca, il codice IBAN e Swift e la causale, ma è possibile farlo anche da home banking. I

giocatori più “tradizionalisti” è probabile che decidano di optare per questo metodo, anche se le soluzioni alternative come si è detto sono numerose, e ormai la tecnologia protegge anche dal punto di vista della sicurezza di utente e dati, grazie all’applicazione della crittografia più avanzata.

Tra i nuovi sistemi per effettuare transazioni online da e verso i casinò digitali in tutta sicurezza, uno dei più popolari è PayPal, ma anche wallet similari come Skrill e Neteller. PayPal nello specifico è apprezzato dagli utenti per la velocità di elaborazione di depositi e prelievi, per la convenienza dei costi di commissione, per la sicurezza di dover digitare soltanto l’indirizzo e-mail e la password di accesso al conto. PayPal oltretutto in ambito e-commerce offre protezione al consumatore, e filtra alla base le operazioni autorizzate: nello specifico i casinò a distanza sono tra le attività che richiedono autorizzazione preventiva.

Oltre a PayPal, tra i sistemi più diffusi per depositi e prelievi offerti dalle principali piattaforme di casinò digitali, si trovano delle soluzioni alternative come Paysafecard, molto utilizzata nell’ambito dei servizi di intrattenimento. Si tratta di un metodo veloce e anonimo, che funziona con l’inserimento di un pin reperibile all’interno di un voucher da acquistare in vari tagli nei punti vendita autorizzati. Il meccanismo è similare a quello delle gift card. Questo tipo di metodo è più popolare tra le giovani generazioni, mentre altre soluzioni, come le carte ricaricabili stile Postepay del Gruppo Poste Italiane – con o senza Iban – sono intergenerazionali. Anche questo metodo è particolarmente adatto al gioco legale online: la ricaricabile, infatti, funziona solo col denaro ricaricato e non si può avere un conto “in debito”. Questo garantisce una certa tutela del giocatore, soprattutto in relazione al gioco responsabile, tutelato a sua volta da ADM.