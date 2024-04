Camera di Commercio, disposto commissariamento

Con decreto, ieri il Presidente della Regione Campania, sulla base dell’istruttoria degli uffici regionali competenti, ha preso atto dell’avvenuta scadenza del termine massimo di durata del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli per avvenuto decorso del periodo di proroga di 6 mesi previsto dalla legge.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Presidente ha dichiarato lo scioglimento dell’organo e ha nominato Commissario straordinario dell’ente un dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, nella persona della dott.ssa Maria Salerno. Il commissariamento è stato disposto per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell’organo e comunque per un periodo di non oltre 60 giorni.

Con lo stesso decreto, è stato demandato alla competente Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta regionale il sollecito completamento del procedimento finalizzato alla nomina del nuovo consiglio camerale, allo stato in corso.