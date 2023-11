Casolaro partecipa a Gustus con i piatti “personalizzabili” che durano nel tempo e la linea gioielli a tema gastronomico

Casolaro Hotellerie, azienda napoletana specializzata in forniture e attrezzature per il settore HoReCa, partecipa per la prima volta a Gustus, la fiera dedicata all’agroalimentare, gastronomia e tecnologia, dal 19 al 21 novembre 2023 alla Mostra D’Oltremare di Napoli, padiglione 2 stand 2004.

Con una storia che supera i 150 anni, Casolaro Hotellerie è un punto di riferimento nel settore HoReCa riconosciuto come un’eccellenza nel servizio di personalizzazione “sartoriale” su porcellana, in evidenza presso lo stand e l’ultima novità: l’anello a forma di forchetta, che va ad ampliare la linea di gioielli firmata Casolaro.

Gustus è sicuramente l’occasione ideale per presentare agli addetti del settore la validità del comparto decorazione porcellane, che rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda.

Lo stand dinamico e colorato è totalmente allestito con piatti personalizzati realizzati per i clienti che hanno scelto di affidare la propria immagine alle porcellane antisbeccamento, caratterizzate dalla lunga durata nel tempo. Le personalizzazioni “sartoriali”, sono una forma d’arte che Casolaro coltiva e perfeziona da oltre 80 anni. Proprio in questo ambito, nel tempo, l’azienda ha strutturato un competente e moderno reparto grafico, investendo in macchinari sempre più all’avanguardia, ottenendo risultati di alto livello e puntando al miglioramento continuo.

Ciò ha permesso di realizzare decori sempre più originali, su richiesta dei clienti, con la capacità di trasformare una semplice idea in realtà.

Casolaro, si impegna inoltre nella promozione e diffusione della cultura gastronomica attraverso la realizzazione di eventi formativi per i professionisti del settore, ed estende la sua sfera di influenza oltre le forniture alberghiere, proponendo un concetto di hotellerie più profondo. A testimonianza di come la gastronomia si sposi con lo stile, l’azienda promuove e amplia la sua linea di gioielli, “Casolaro Jewels” introducendo l’anellino unisex e regolabile in quattro versioni: inox, ramato, dorato e titanio, affiancando così l’iconico bracciale a

forma di forchetta.

Casolaro Hotellerie: fondata a Napoli nel 1868 e giunta oggi alla quinta generazione, si impegna quotidianamente a supportare i professionisti del settore HoReCa. Con uno showroom di oltre 8000 metri quadrati e un assortimento di 85.000 referenze, di cui 25.000 sempre disponibili, l’azienda è pronta a soddisfare tempestivamente le richieste dei propri clienti, offrendo loro un prezioso e competente supporto.