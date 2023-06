Classifica Ecommerce Italia, la Top 100 di Casaleggio Associati

La Classifica Ecommerce Italia di Casaleggio Associati, che ogni mese monitora i siti di vendita online più popolari in Italia, si arricchisce con nuove aziende, arrivate ora a 3.718.

I 10 siti di ecommerce più popolari di questo mese sono:

Amazon (Marketplace) Subito (Marketplace) eBay (Marketplace) com (Turismo) Trenitalia (Turismo) Leroy Merlin (Casa e Arredamento) TicketOne (Tempo Libero) Samsung (Elettronica) Ikea (Casa e Arredamento) Temu (Marketplace)

Rispetto all’ultimo aggiornamento restano immutati i primi 7 posti, mentre

guadagna posizioni Samsung (dal 9° all’8° posto). La classifica dei Top 10, mostra una new entry che si posiziona subito al 10° posto: Temu.

Temu è un nuovo ingresso nel mercato italiano e si è rapidamente affermato come un player significativo tra i Marketplace arrivando a occupare in un solo mese la quarta posizione. Temu offre agli acquirenti una vasta gamma di prodotti provenienti da diversi venditori, consentendo loro di accedere a una piattaforma unificata per soddisfare le proprie esigenze di shopping online.

Le ragioni dell’exploit di Temu vanno ricercati nei prezzi bassi, la spedizione economica, spesso gratuita e una campagna pubblicitaria di lancio molto aggressiva.

Scopri la nuova classifica dei Top 100:

www.ecommerceitalia.info/e-commerce-ranking

Delle 3.718 aziende presenti, 698 fanno parte del settore Moda, 402 Tempo Libero, e 385 Casa e Arredamento.

TOP 100 ECOMMERCE IN ITALIA

Le aziende della Top 100 che hanno guadagnato più posizioni nell’ultimo mese sono le seguenti:

Thomann (Tempo Libero) + 108 Bershka (Moda) + 67 Tradeinn (Sport) +51 com (Markeplace) + 32 Efarma (Farmacie) + 25 Trony (Elettronica) + 23 StarCasinò (Scommesse e Casinò) + 22 Panini Shop (Editoria) + 22 Nike (Sport) + 20 Deliveroo (Alimentari) + 18

TABELLA RIASSUNTIVA PER SETTORE

Ecco i principali siti ecommerce per ognuno dei settori:

