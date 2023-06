Confindustria Campania e Banco BPM insieme a sostegno delle aziende del territorio.

E’ stato siglato ieri tra Banco BPM e Confindustria Campania un protocollo d’intesa volto a rafforzare il ruolo proattivo svolto dalle organizzazioni sul territorio.

Con tale Intesa, infatti, si punta a favorire lo sviluppo economico e sociale della Campania favorendo, in primis, le opportunità di crescita delle imprese.

La collaborazione prevede un’attività congiunta su specifici progetti in grado di concorrere all’incremento delle attività di impresa in settori che abbiano manifestato forti possibilità di sviluppo sul piano nazionale e internazionale, contribuendo a diffondere la conoscenza del ruolo e delle opportunità offerte da Banco BPM per sostenere lo sviluppo delle imprese.

Inoltre, Confindustria Campania coinvolgerà Banco BPM nella realizzazione di quei progetti diretti al sostegno alle imprese quali, per esempio, la promozione di avvisi pubblici, la presentazione di studi e analisi sull’economia regionale, la realizzazione di seminari tecnici di aggiornamento sulla normativa nazionale o regionale di interesse per il sistema produttivo.

“Sono molto lieto e soddisfatto di questa Intesa che, tra l’altro, prevede la realizzazione di iniziative che si inquadrano nell’ambito della celebrazione dei 50anni di Confindustria Campania” afferma il Presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino “il mondo del credito e quello dell’impresa devono poter dialogare costantemente in quanto ogni risultato di un’azione congiunta rappresenta un volano per la crescita di tutto il sistema economico regionale”.

“Questo accordo con Confindustria Campania rappresenta un ulteriore e importante elemento di collaborazione con quelle realtà impegnate quotidianamente per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio” – dichiara Luca Mazzini, Responsabile della Direzione Territoriale Centro Sud di Banco BPM. “L’accordo testimonia l’impegno della nostra Banca a investire nel sistema produttivo, dedicando risorse e competenze alle necessità degli imprenditori e delle loro aziende e sostenendone i piani di crescita».