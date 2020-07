Coronavirus, Muscarà (M5S): “Recepita la nostra proposta su Osservatorio prezzi”.

“Siamo soddisfatti che la Regione abbia recepito la nostra proposta di istituire un Osservatorio regionale sui prezzi dei beni di consumo”. Lo ha annunciato la consigliera regionale del M5S Maria Muscarà.

“L’emergenza legata alla epidemia Covid-19 – prosegue Muscarà – ha evidenziato la necessità di mettere sotto osservazione l’andamento del costo dei beni sul mercato sia per i grossisti che per le famiglie. Alla luce di episodi già segnalati di incrementi incontrollati dei prezzi di alcuni prodotti, è evidente la necessità di contrastare qualunque forma di sciacallaggio che possa nuocere in particolar modo le fasce più deboli della società. Certi della efficacia di uno strumento come l’Osservatorio, rinnoviamo la nostra richiesta di istituire al più presto un numero verde, al fine di consentire ai cittadini la possibilità di segnalare in maniera repentina e a un soggetto centralizzato eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi. Non possiamo consentire che, in questa delicata fase di disagio sociale, si lucri soprattutto a danno di chi oggi ha difficoltà anche a mettere un piatto a tavola”.