Cosa sono le stablecoins?

Il denaro elettronico non è una novità. In effetti, sono passati oltre 150 anni dal primo pagamento via cavo effettuato da Western Union nel 1871. Da allora, le persone si sono abituate ai pagamenti senza contanti tramite e-banking, carte di credito e di debito. Ma la moneta elettronica non è la moneta digitale.

Quando si acquista qualcosa con un’applicazione per smartphone, può sembrare di utilizzare denaro digitale. Tuttavia, si tratta solo di sistemi di comunicazione che interagiscono con le banche tradizionali e con la loro offerta di denaro cartaceo emesso da una banca centrale. Le monete stabili si differenziano per essere vera moneta digitale, nativa di Internet.

Ecco un’introduzione su cosa significa e perché le monete stabili sono così importanti per il futuro della finanza:

Lo scopo delle monete stabili

Chiunque abbia familiarità con le penny stock sa quanto siano volatili. Poiché queste società hanno una bassa capitalizzazione di mercato, non ci vuole molto perché una balena sposti drasticamente il prezzo delle loro azioni in entrambe le direzioni. Lo stesso vale per le criptovalute.

Una criptovaluta a grande capitalizzazione meno soggetta a oscillazioni di prezzo dovrebbe avere un valore di almeno 500 milioni di dollari. Il Bitcoin ha diffuso il concetto di criptovaluta dal 2009. Da allora, sono nate oltre 10.000 criptovalute.

Tuttavia, di queste 10.397 altcoin, solo 131 hanno un market cap superiore a 500 milioni di dollari, ovvero un misero 1,26%. In altre parole, quasi il 99% del mercato delle criptovalute è soggetto a forti oscillazioni di prezzo, comunemente chiamate volatilità. La situazione è aggravata dal fatto che la maggior parte delle criptovalute acquista valore sulla base di speculazioni, potenziale futuro e coinvolgimento nei social media.

Basta dare un’occhiata alla cronologia dei tweet di Elon Musk per vedere la stretta relazione tra le oscillazioni di prezzo di Dogecoin e le fughe di meme coin del miliardario. Tutto questo si traduce in un bisogno di stabilità e, indovinate un po’, le monete stabili sono lì per fornirla.

Le stablecoin forniscono stabilità al mercato delle criptovalute essendo agganciate a una valuta fiat come il dollaro statunitense, la valuta di riserva numero 1 al mondo. Prima delle stablecoin, i trader di criptovalute che utilizzavano Bit Profit, ad esempio, erano costretti a convertire completamente gli asset di criptovaluta in valuta fiat o a subire pesanti perdite il giorno successivo.

Con le stablecoin, invece, possono semplicemente conservare questo asset della blockchain in un portafoglio crittografico e lanciarsi immediatamente nel trading di criptovalute quando se ne presenta l’occasione. In effetti, il rapporto di fornitura di stablecoin (SSR) sugli scambi di criptovalute è spesso considerato un segnale di mercato.

Questo ha perfettamente senso

Poiché il mercato delle criptovalute è un sistema chiuso, l’afflusso di stablecoin indica una preparazione all’acquisto da parte delle balene (investitori con un elevato patrimonio netto). A sua volta, quando l’SSR è basso, c’è un’alta pressione potenziale di acquisto, creando un sentimento di mercato rialzista. Allo stesso modo, quando l’SSR è alto, la pressione potenziale di acquisto è bassa, creando un sentimento di mercato ribassista.

Pertanto, le stablecoin sono importanti sia come ponte stabile tra fiat e criptovalute sia come indicatore per le strategie di trading. Tuttavia, il loro utilizzo non finisce qui. Essendo asset nativi delle reti blockchain, le stablecoin offrono un’alternativa superiore al trasferimento di denaro elettronico.

Si può notare che i trasferimenti bancari elettronici non funzionano durante il fine settimana. Questo perché gran parte dei sistemi informatici del settore bancario risalgono agli anni ’70 e da allora sono sempre stati rabberciati. Con le stablecoin, il servizio finanziario è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non solo i trasferimenti in stablecoin sono più veloci ed economici, ma i contratti intelligenti eliminano la necessità di impiegati bancari.