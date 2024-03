Da Coldiretti corso di potatura olivi

La potatura degli olivi al centro di un corso organizzato da Coldiretti Campania, che parte questa mattina e durerà tre giorni anche con attività formative direttamente su campi di oliveti.

Il corso, fortemente voluto dalla OP Aprol Campania, organizzazione di produttori olivicoli di Coldiretti Campania e organizzato con l’Accademia nazionale dell’olivo e dell’olio di Spoleto, tende a valorizzare le aziende olivicole e le loro risorse umane. La formazione è uno dei fattori fondamentali per rendere innovative e competitive le imprese che lavorano in Campania.

Le lezioni illustrano le moderne tecniche di potatura dell’olivo oltre ai criteri ed alle soluzioni per gestire tale pratica in modo razionale ed economico.

La prima giornata formativa si è svolta nella nuova sede centrale di Coldiretti Campania in piazza Matteotti a Napoli. Un incontro incentrato su di una lezione teorica in aula. I corsisti sono stati accolti dal direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

Gli esperti hanno illustrato le basi fisiologiche e le linee guida per la gestione della potatura in funzione dell’età e della forma di allevamento dell’albero. A prendere la parola sono stati: Riccardo Gucci, professore di Coltivazioni Arboree presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa; Enzo Perri, Direttore del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) centro di Olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura; Franco Famiani, professore di arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e ambientali dell’Università di Perugia ed Enrico Maria Lodolini, Professore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona dove è titolare dei corsi di Arboricoltura generale e Olivicoltura.

Il 2 e il 5 Marzo i partecipanti si trasferiranno direttamente sul campo: le lezioni pratiche saranno dedicate all’attività di potatura di oliveti messi a disposizione da aziende ubicate nei comuni di Campagna (SA) e Montesarchio (BN). Durante questi appuntamenti l’attenzione sarà rivolta agli aspetti pratici della potatura oltre che di cura dell’olivo.