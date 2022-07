Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Pnrr, le opportunità per il mondo ICT, martedì 19 all’Unione Industriali.

Si terrà domani martedì 19 luglio 2022 ore 16:30 presso Unione Industriali Napoli il webinar “Gli avvisi aperti del PNRR rivolti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le opportunità per il mondo ICT“.



L’avvio delle prime misure del PNRR, dedicate alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale, ha incrementato la domanda pubblica di soluzioni digitali. L’iniziativa congiunta di Anitec-Assinform, Unione Industriali Napoli, Campania DIH e Fondazione Mezzogiorno intende far conoscere alle aziende associate l’opportunità di poter giocare un importante ruolo come partner tecnico della P.A.



L’incontro è l’occasione di conoscere direttamente dal Dipartimento per la trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la strategia, gli avvisi, gli strumenti e le tempistiche delle misure legate all’attuazione del PNRR riguardanti le attività previste dalla M1 C1 – Digitalizzazione della PA.



Introduce e modera Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato Campania DIH Rete Confindustria Scarl. A seguire gli interventi introduttivi di Maurizio Manfellotto, Presidente Campania DIH Rete Confindustria Scarl, Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform Maria Luisa Faraone Mennella, Board Member Fondazione Mezzogiorno. Intervento Dipartimento per la trasformazione digitale: Le opportunità per il mondo ICT in merito agli avvisi aperti del PNRR rivolti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, con Chiara Jacini, Team Relazioni Istituzionali e Michele Vitiello, Area Manager Campania della squadra territoriale.



Interventi conclusivi di Carlo Marino, Presidente ANCI Campania e Gabriele Fasano, VP Transizione Digitale, Semplificazione per le Imprese Unione Industriali Napoli.