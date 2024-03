Direzione Impresa Magazine: un innovativo network editoriale per la crescita economica dell’agro aversano e dell’impresa campana

Il polo logistico e industriale che rappresenta l’agro-aversano è in continuo fermento, con numerose novità e opportunità che meritano di essere narrate, comprese e disseminate.

Una visione che è al centro delle attività di Domenico Communara, CEO della società Direzione Impresa Srl, che ha rilanciato il periodico Direzione Impresa Magazine. Il nuovo periodico, in formato cartaceo e digitale, vuole dare voce e approfondire l’attuale dibattito economico, infrastrutturale e geopolitico che sta caratterizzando la nostra attualità economica, guardando allo sviluppo di tale fenomeno dal punto di vista degli imprenditori, dei protagonisti dell’innovazione tecnologica e di quelle realtà che stanno generando sviluppo industriale e territoriale.

La nuova rivista è al centro dell’interesse imprenditoriale campano per l’innovativa marcia in termini di brand journalism, con l’obiettivo di descrivere l’intero sistema economico e industriale dell’agro-aversano. Lo scopo del nuovo magazine è quello di raccontare l’universo che ruota attorno allo sviluppo economico casertano e campano, da un’angolazione completamente nuova, atta ad individuare nuovi punti di contatto tra i valori trasmessi dai protagonisti dell’impresa e gli interessi della cittadinanza. Un percorso di sviluppo territoriale raccontato dalle storie di successo d’impresa, a cui si aggiungono nuovi particolari con l’avanzare e la crescita dell’innovazione tecnologica. Un tragitto editoriale che ricalibra il successo attuale del marketing territoriale, mettendo al centro le imprese e gli imprenditori che sono generatore economico di sviluppo industriale, infrastrutturale e commerciale. L’agente immobiliare Domenico Communara, attivo nel settore dal 1994, sta puntando al rilancio logistico e infrastrutturale dell’agro-aversano, valorizzando la portata sociologica della formazione, dell’informazione e delle sinergie virtuose tra imprenditori per la crescita sostenibile del territorio.

Il magazine dedicato alle imprese e agli imprenditori “Direzione Impresa Magazine”, diretto dal giornalista maddalonese Domenico Letizia, punta alla mobilitazione concreta e intellettuale degli imprenditori locali e nazionali, attirando l’attenzione sulle opportunità di investimento e di crescita commerciale dell’hub industriale dell’agro-aversano e, contemporaneamente, guarda con estremo interesse alle migliori realtà della Campania e alle migliori pratiche commerciali provenienti dall’estero. “Una rivista che vuole fornire un utile strumento editoriale e di network per il mondo del lavoro, per tutti gli imprenditori, gli innovatori tecnologici ed in particolare per le imprese ed i lavoratori alla ricerca di nuovi paradigmi nel mondo produttivo”, ha dichiarato il neo-editore Domenico Communara. “All’interno del primo numero non mancano i riferimenti all’ambiente, all’intelligenza artificiale, alla semplificazione amministrativa, al turismo innovativo dei piccoli borghi, allo sviluppo infrastrutturale, alle opportunità provenienti dai mercati esteri, dal Mediterraneo all’Asia Centrale, senza dimenticare di narrare il tessuto imprenditoriale e istituzionale dell’aversano, le migliori pratiche industriali intraprese, l’innovazione tecnologica delle imprese e il percorso comune per inseguire la sostenibilità dei processi produttivi. Una rivista che guarda alla complessità geopolitica ed economica della nostra attualità dal punto di vista degli imprenditori e degli attori industriali del territorio”, ha dichiarato il giornalista Domenico Letizia, nuovo direttore responsabile di Direzione Impresa Magazine.

Nel corso delle prossime settimane, Direzione Impresa Magazine organizzerà una serie di iniziative ed eventi per presentare la rivista, far conoscere la storia delle imprese descritte e far connettere imprenditori, innovatori e lavoratori del territorio.