Dopo il Recruiting Day a Castellammare di Stabia nuove opportunità di lavoro per i giovani: oggi 5 giugno al via il Career Day Gol

Grande partecipazione al Recruiting Day organizzato dal Centro per l’Impiego (CpI) di Castellammare di Stabia, con un’affluenza che ha superato le aspettative. Durante l’evento, sono state raccolte oltre 500 candidature e sono stati svolti circa 60 colloqui di selezione per le oltre 50 vacancies attive pubblicate sulla piattaforma Cliclavoro Campania. Grazie all’impegno della Regione Campania e del CpI di Castellammare di Stabia, sono state offerte circa 100 opportunità concrete di lavoro.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerose aziende del territorio, consulenti del lavoro, agenzie per il lavoro e della formazione come Alfa Forma, Certform, Daly Work, ENAP, ICF, Istituto Oiermo, Istituto Peluso, Laboratorio Metropolitano, SLAB Italia, Time Vision e Unimpresa. Presenti anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero “R.Viviani”, che hanno fornito supporto nell’accoglienza e in sala, acquisendo preziosi crediti formativi.

Spazio significativo è stato dedicato al Supporto Formazione e Lavoro, con circa 200 beneficiari che hanno avuto modo di realizzare una politica attiva, accedendo a strumenti formativi e di orientamento professionale.

Il successo del Recruiting Day è solo l’inizio. Il CpI di Castellammare di Stabia è pronto a continuare con il Career Day GOL, in programma per il prossimo 5 giugno. L’evento si terrà presso il Centro per l’Impiego di Castellammare di Stabia e rappresenterà un’altra straordinaria occasione per i candidati di entrare in contatto diretto con le aziende.

Durante il Career Day GOL verranno effettuati ulteriori colloqui di selezione tra i candidati preselezionati che hanno partecipato ai percorsi formativi nell’ambito del programma GOL. Questo programma mira a migliorare l’occupabilità dei partecipanti, fornendo loro competenze e conoscenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.