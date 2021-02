Empowering the Future, al via il programma di formazione interna di WindTre.

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, avvia ‘Empowering the Future’, il piano formativo che offre ai dipendenti la possibilità di arricchire e aggiornare il proprio bagaglio di competenze, in linea con la trasformazione digitale in atto.

Il programma è articolato su quattro filoni formativi: Mindset Digitale e Skill Trasversali, Trasformazione e Reskilling, Evoluzione Tecnologica e Customer & Sales Excellence. In particolare, Mindset Digitale e Skill Trasversali, rivolto a tutti i dipendenti, è focalizzato sulle competenze legate al digitale, alla collaborazione in smart working e alla sostenibilità; Trasformazione e Reskilling include la riqualificazione delle persone coinvolte in progetti di trasformazione; Evoluzione Tecnologica si rivolge all’area Technology per lo sviluppo di skill connesse al 5G e Customer & Sales Excellence è dedicato all’upskilling dei processi di gestione cliente e di vendita nel mutato contesto di mercato e tecnologico.

Per Sergio Gonella – Culture, People Development & Talent Acquisition Director di WINDTRE – “l’evoluzione digitale e l’emergere di nuovi modelli di lavoro basati sullo smart working, evidenziano la necessità di un profondo aggiornamento delle competenze, per valorizzare i talenti e sviluppare le professioni del futuro. WINDTRE ha colto questa sfida attraverso importanti investimenti sulla tecnologia, ma, soprattutto, sulle persone e con ‘Empowering the Future’ conferma la sua grande attenzione al capitale umano e alla trasformazione sostenibile dei modelli organizzativi grazie alla leva dell’apprendimento continuo”.

‘Empowering the Future’ include 24 progetti formativi, per un totale di 290mila ore di formazione, ed è fruibile durante l’orario lavorativo attraverso una piattaforma di e-Learning sulla Intranet aziendale e attraverso programmi basati su aule virtuali. È previsto, a chiusura dei corsi, anche il rilascio di attestazioni e certificazioni da parte di enti e soggetti accreditati. L’iniziativa, già oggetto di accordo sindacale, si inserisce nelle misure del Fondo Nuove Competenze, varato dal Governo italiano con il Decreto Rilancio.