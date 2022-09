Energia, Graded al Wetex Dubai 2022 con il nuovo impianto geotermico.

Anche quest’anno Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, parteciperà alla fiera Wetex Dubai che si terrà nella città degli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 Settembre, presenziando presso lo stand 2A- 30. L’evento sarà, per l’azienda napoletana, l’occasione per presentare il nuovo impianto ad energia geotermica sviluppato a Dubai che potrebbe diventare un valido sostituto al rifornimento dell’energia per la produzione di aria condizionata.

Organizzato dalla Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), il Wetex si tiene ogni anno sotto la direttiva dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, Sovrano di Dubai, e con il patrocinio dello sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo dell’Energia di Dubai. La kermesse si propone di mettere in mostra i principali progressi tecnologici e discutere le ultime tendenze in tema di energia, conservazione dell’acqua, risparmio delle risorse naturali e costruzione di un ambiente sostenibile. Rappresenta un’opportunità ideale per le aziende e le organizzazioni locali e internazionali di mostrare i propri prodotti e servizi, oltre ad offrire un forum per condividere le migliori pratiche ed esperienze con espositori di tutto il mondo.