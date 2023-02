Energia, Grassi (Tea): transizione volano per economia.

“Gli investimenti nella sostenibilità ambientale rappresentano un’opportunità unica, un volano per l’economia e per la realizzazione di nuovi posti di lavoro. E infatti la transizione energetica è importante per la creazione anche di nuove figure professionali, come il ‘ certificatore energetico’ ad esempio. Indispensabile però che ci sia anche una pianificazione e una visione unitaria nel governo del territorio” così in una nota Raimondo Grassi, presidente Tea Energia, a margine del Convegno ‘Fare Impresa- Italia; la catena del valore da start up a passaggio generazionale’ organizzato da Economia Italiae.

“La comunità Europea -prosegue- ha assegnato all’Italia 2 miliardi e 200 milioni di euro a fondo perduto per incentivare le comunità energetiche da fonti rinnovabili e il Governo sta definendo le linee guida per l’ attuazione e la regolamentazione di queste comunità”. E in merito alle elezioni regionali del Lazio “mi ha favorevolmente colpito , tra tutti i candidati alla Presidenza della regione Lazio, la concreta sensibilità manifestata da Francesco Rocca verso lo sviluppo delle rinnovabili nel rispetto dell’ ambiente” . E lancia la proposta “è noto che nel Lazio ci sono 250 piccoli comuni sotto i 5000 abitanti dove si potrebbero realizzare le comunità energetiche attraverso le energie rinnovabili. Gli abitanti di questi piccoli centri potrebbero trarne beneficio, alleggerendosi per esempio dei costi delle bollette”. Serve dunque “un piano regolatore nel rispetto dell’ambiente e dei bellissimi territori laziali ” spiega Grassi “con una mappatura dei siti più appetibili e meno impattanti, come ad esempio le cave dismesse e i terreni in stato di abbandono. Sull’ innovazione tecnologica -conclude- si giocherà la partita nei prossimi anni per determinare un grande miglioramento sociale” .