“ES Collection Brand: eleganza e raffinatezza nella collezione di foulard”

ES Collection Brand è sinonimo di eleganza e raffinatezza nella sua collezione di foulard. I foulard realizzati al 100% in baco di seta presentano un design unico che rappresenta la Fenice tra Scintille che volano, piume che sfrigolano e fiamme che erompono. Questo antico uccello si incendia con il proprio fuoco e si disintegra divenendo cenere, ma riesce poi a rinascere con il passare del tempo. Indossare un foulard ES Collection Brand non è solo completare il proprio outfit, ma è anche abbracciare un simbolo di rinascita e rinnovamento. La collezione di foulard offre versatilità nell’indossarlo in modi creativi, aggiungendo un tocco di modernità o di retro’ a qualsiasi look, sia informale che formale.

