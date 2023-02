Fotovoltaico residenziale, Napoli al secondo posto fra le province italiane per produzione media annua. A rivelarlo è Otovo con la ricerca Solar Index .

Otovo, marketplace europeo dedicato alla vendita e installazione di impianti fotovoltaici in ambito residenziale, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico del prossimo 16 febbraio ha raccolto nella ricerca Solar Index i dati più rilevanti per delineare un quadro accurato della crescita della potenza energetica prodotta dagli impianti fotovoltaici domestici nelle regioni italiane, evidenziando per ognuna le peculiarità che rendono il panorama del solare italiano tra i più interessanti in Europa.

I fattori che rendono vantaggiosa l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali in Italia sono diversi. Tra questi ci sono le favorevoli condizioni climatiche, basti pensare che al centro-sud si registrano mediamente più di 2.500 ore di sole all’anno. Da sottolineare anche il notevole avanzamento delle tecnologie che hanno reso i pannelli meno costosi e più efficienti, garantendo quindi tempi di rientro dell’investimento di circa 4-5 anni, con un rendimento annuale del 20-25%.

Le province italiane dove la produzione media annua in kWh/kWp è più elevata sono collocate al centro sud. Al primo posto troviamo Bari con 1.742 kWh (5,06 kWp di capacità produttiva per impianto), prima anche per quantità di elettricità media prodotta per impianto fotovoltaico, che arriva a 8,8 MWh. A seguire troviamo Napoli, con una media produttiva annua di 1.516 kWh (5,07 kWp per impianto), e Palermo con 1.458 kWh (4,8 kWp per impianto). A seguire la provincia di Roma, che produce in media 1.417 kWh, con 7,2 MWh di elettricità prodotta all’anno.

Un passo che l’Italia sta già facendo e a testimoniarlo sono il numero delle installazioni di pannelli fotovoltaici nelle abitazioni private. Secondo il report Italia Solare (Terna) il numero di impianti residenziali connessi in Italia (12 kW e fino a 20kW) ha raggiunto un numero totale di 1.135.611. In questo caso sono le regioni del nord a guidare la classifica, con la Lombardia in testa (198.990 impianti) seguita da Veneto (178.245) ed Emilia Romagna ( 126.359).

“È importante riflettere su quali azioni ciascuno può fare ogni giorno per diventare sempre più green. Noi di Otovo lavoriamo quotidianamente per rendere sempre più facile e accessibile a tutti le installazioni di impianti fotovoltaici residenziali. Il solare continua a essere la nostra migliore occasione verso la transizione energetica pulita e per questo vogliamo portarlo sui tetti di tutto il Paese” – dichiara Fabio Stefanini, Managing Director di Otovo Italia, Austria e Svizzera.

I dati che sono emersi dalla ricerca di Otovo puntano quindi l’attenzione su come le rinnovabili possano rappresentare grandi potenzialità per un futuro più green e rappresentino un’occasione per riflettere sull’importanza di cambiare le nostre abitudini di consumo, partendo proprio dall’energia che ogni giorno alimenta le nostre abitazioni.