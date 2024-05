Gallery Broker si posiziona tra le prime 60 società di brokeraggio in Italia

Gallery Broker, con Sede Legale a Milano e Direzione Generale a Napoli, guidata dall’AD Alfredo Santopietro, è una società di brokeraggio assicurativo che negli ultimi anni ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato italiano.

Infatti , su 5.701 società di brokeraggio assicurativo elencate nell’annuario ASEFI 2024 , Gallery Broker si è posizionata al 59° posto, segnando un ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente. Questo piazzamento eccezionale è il risultato di un impegno costante, di una profonda competenza nel settore assicurativo e della dedizione a fornire ai propri clienti servizi di alta qualità.

L’annuario ASEFI, pubblicato da A.SE.FI. Editoriale Srl, è una guida autorevole che classifica le società di brokeraggio assicurativo in base a criteri quali dimensioni, performance finanziaria e soddisfazione del cliente. Essere riconosciuti in questa classifica rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza dei servizi offerti da Gallery Broker.

Staff qualificato . ( nella foto presso la Direzione Generale)

Oltre ad Alfredo Santopietro, Managing Director e Founder della Società, lo staff è composto da Danilo Santopietro, Co-founder e Direttore Commerciale ,che coordina la rete degli oltre 150 intermediari , Daniela Masucci , Head of Administration & Compliance Manager , che gestisce il back office della Direzione a Napoli e Fabiana Carrese , Organization & operation manager della società. A Milano, la Sede è gestita da Eleonoire Delrio, Chief Accounting Officer.

La crescita di Gallery Broker è evidente grazie alla rete di oltre 150 intermediari e al suo passaggio da una posizione poco conosciuta a una delle principali opzioni per i clienti in cerca di consulenza assicurativa in Italia. Questo successo è alimentato da vari fattori, tra cui l’esperienza del team, un servizio personalizzato e la gestione dei rischi.

Essere classificati tra le prime 60 società di brokeraggio assicurativo in Italia è un risultato straordinario che testimonia l’affidabilità e la competenza di Gallery Broker. La società è determinata a continuare la sua crescita e a consolidare la sua posizione di rilievo nel settore assicurativo italiano, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente.

Il futuro di Gallery Broker è caratterizzato dalla costante ricerca di nuove opportunità per servire al meglio i propri clienti e rimanere all’avanguardia nel settore. La sua attenzione alla qualità, la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del mercato e la dedizione ai propri clienti sono elementi fondamentali per il suo successo continuo. La posizione di Gallery Broker è un chiaro indicatore della sua eccellenza e della fiducia che si è guadagnata tra i clienti.