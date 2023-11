Garanzia Campania, emessi minibond per 25 milioni a sostegno di 12 Pmi

Entra in fase operativa la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, il programma di Basket Bond promosso dalla Regione Campania e gestito dalla società in house-Sviluppo Campania. Uno strumento che prevede la raccolta di fondi tramite una serie di emissioni di minibond e rappresenta per le imprese sia un’alternativa al tradizionale canale bancario, sia una concreta opportunità per ottenere un finanziamento a lungo termine e a condizioni economiche competitive, grazie alla garanzia pubblica. La prima edizione, per totali 144,1 milioni, si è chiusa quasi due anni fa con il sostegno a 65 Pmi in tutta la Regione.

Questa seconda edizione, il cui valore totale a fine programma raggiungerà i 148 milioni, si apre con due tranche dal valore complessivo di oltre 25 milioni, che consentiranno a 12 Pmi operanti nel territorio di finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita in Campania.

Come in passato, lo schema finanziario prevede per Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC) un ruolo di finanziatori (anchor investor), con la sottoscrizione del 50% ciascuna dei 25 milioni, e sostenuti da ADVANT – Nctm per le attività legali. Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha agito in qualità di Arranger e che è costituito da MCC e Banca Finint. Questi ultimi sono stati sostenuti da Grimaldi Alliance per le attività legali.

Entrando nel dettaglio del funzionamento di questo strumento, ciascuna Pmi emette un bond dal valore contenuto (per le prime due emissioni è compreso tra 1 e 3,5 milioni nell’esperienza campana), da qui il nome di minibond. Questi ultimi, infatti, sono sottoscritti da una società veicolo che emette l’obbligazione principale[1], sottoscritta poi da CDP e MCC. In più, i minibond sono garantiti da Sviluppo Campania con risorse del POR FESR Regione Campania 2014-2020 per un massimo di 37 milioni. Infine, nella seconda edizione si aggiunge anche un contributo sotto forma di sovvenzioni pari al 50% dei costi di organizzazione e gestione del portafoglio a carico delle imprese emittenti.

Con i proventi dell’operazione, le Pmi Bervicato, Campania ResinFer, Cartiera Confalone, Elia, Geco Renew Group, GPM, M.A.C, OK Informatica, Netgroup, SITE, Soft Tecnology e Solania finanzieranno programmi di sviluppo per l’acquisto di macchinari e attrezzature, la realizzazione di una nuova linea produttiva, l’efficientamento energetico, l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, l’implementazione di un Cyber Security Operation Center, la realizzazione di Data Center, l’apertura e il restyling di punti vendita e, infine, l’acquisizione e ristrutturazione di immobili per attività produttive o di magazzinaggio.

LE AZIENDE

– Bervicato SRL, con sede a Carinaro (CE), si occupa di produzione e commercio di calzature e accessori moda. Il minibond è finalizzato all’acquisto di una nuova linea produttiva, di un nuovo magazzino automatizzato e ad adeguamenti strutturali ed impiantistici.

– Campania ResinFer SRL, con sede a Nola, svolge attività di produzione tubazioni in PVC per condotte di scarico acque civili ed industriali e canali di ventilazione. Il minibond è finalizzato all’ampliamento di un impianto fotovoltaico e all’acquisto di una linea per la produzione di tubi in PVC.

– Cartiera Confalone SPA, con sede a Maiori (SA), produce jumbo roll per la trasformazione di carta igienica, rotoli industriali e asciugatutto. Il minibond è finalizzato all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e all’installazione di impianti fotovoltaici.

– Elia SRL, con sede a Fossombrone (PU) è un’azienda innovativa che opera nel campo della lavorazione delle lamiere e della carpenteria medio-leggera. Il minibond è finalizzato all’acquisto di un immobile in Campania dove verrà svolta l’attività aziendale.

– Geco Renew Group SRL, con sede a Pompei (NA), si occupa di progettare e sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate per aumentare l’efficienza energetica di qualsiasi tipo di edificio con soluzioni ad energia alternativa. Il minibond è finalizzato a finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici su opifici e/o condomini.

– GPM SRL, con sede a Torino è specializzata in consulenza, progettazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti di sicurezza e controllo di ultima generazione. Il minibond è finalizzato all’apertura di tre nuovi punti vendita nella provincia di Napoli e all’ampliamento di alcuni punti vendita già operativi.

– M.A.C SRL, con sede a Vigolzone (PC), si occupa di produzione di centri di lavoro e service di manutenzione per macchine utensili industriali. Il minibond è finalizzato all’acquisto e ristrutturazione di un immobile sito a Manocalzati (AV), nonché alla costruzione di un nuovo Edge Data Center.

– OK Informatica SRL, con sede a Fisciano (AV), opera nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di apparecchiature informatiche ed elettroniche, elettrodomestici, apparecchiature telefoniche, materiale elettrico ed elettronica di consumo in generale. Il minibond è finalizzato all’acquisto di un terreno per l’edificazione di un fabbricato destinato a magazzino automatizzato (industria 4.0), a nuovi automezzi ed arredi per le sedi di Salerno e Cava De’ Tirreni, ed infine all’implementazione di uno nuovo software gestionale.

– Netgroup SPA, con sede a Marigliano (NA), è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per la trasformazione Digitale come Industria 4.0, Cloud First nella PA, Logistica, Smart City e Smart Road, Telco e Corporate. Il minibond è finalizzato ad investimenti in ambito cybersecurity e intelligenza artificiale.

– SITE SRL, con sede a Napoli, è una società di ingegneria che orienta i suoi servizi nel settore ambientale e delle fonti di energia rinnovabile, affiancando a tali servizi una intensa attività di ricerca scientifica. Il minibond è finalizzato all’acquisto di beni strumentali necessari per acquisire una certificazione specialistica del settore.

– Soft Tecnology SRL, con sede ad Avellino, è un’azienda operante nell’office automation. Il minibond è finalizzato a finanziare la realizzazione di un Data Center per la vendita di servizi di Cloud Computing.

– Solania SRL, con sede a Sarno (SA), è un’azienda specializzata nella produzione e nella trasformazione del Pomodoro San Marzano; la società e gestisce l’intera filiera di produzione, dal seme fino all’inscatolamento. Il minibond è finalizzato all’acquisto di un capannone, da utilizzare a servizio dell’ampliamento della capacità produttiva.