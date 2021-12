Gioco pubblico: nel 2021 spesa degli Italiani in calo e meno soldi all’Erario. Vola il gioco online. Bene Gratta e Vinci, Lotto, Superenalotto e Scommesse. Crollo per Slot e Vlt. Tutti i dati.

Il 2021 di giochi e scommesse in Italia si chiude con spesa ed erario in calo, nonostante i dati registrati siano superiori a quanto totalizzato lo scorso anno, che tuttavia fu caratterizzato da due lockdown prolungati che di fatto azzerarono la raccolta sulla rete fisica. E’ quanto emerge da un’elaborazione Agimeg sui dati dei concessionari e dei Bollettini del Dipartimento delle Finanze.

La spesa – data dalla differenza tra quanto puntato e quanto vinto dai giocatori – quest’anno è stata infatti pari a circa 15 miliardi di euro, un dato inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia (nel 2019 fu di 19,4 miliardi), nonostante si sia ottenuto lo stesso volume di raccolta (circa 110 miliardi di euro). Sul dato della spesa incide in modo significativo il gran numero di giocate effettuate online, che possono contare su un payout più alto, ovvero su una maggiore percentuale di pagamento delle vincite.

Stesso discorso per l’erario, che nel 2021 perde, a fronte di una medesima raccolta, il 35%, attestandosi a circa 7,7 miliardi di euro (contro gli 11,4 miliardi del 2019), a causa anche in questo caso dell’aumento del gioco online, che con una maggiore restituzione in vincite assicura meno entrate per lo Stato rispetto al gioco praticato sulla rete fisica.

Analizzando l’andamento dei singoli giochi, riferisce ancora l’agenzia Agimeg, si evidenzia come i prodotti che più hanno subìto gli effetti delle chiusure imposte per fronteggiare la pandemia siano stati gli apparecchi da intrattenimento (Slot e Videolotteries) e le scommesse sportive in agenzia. La raccolta delle Slot infatti si è attestata a circa 7,7 miliardi, un dato in calo del 27,3% rispetto ai 10,6 miliardi dell’anno precedente (nel 2019 fu addirittura tre volte superiore: 22,9 miliardi). Le VLT hanno invece registrato un -14,8%, passando da 8,1 miliardi a 6,9 miliardi.

Le scommesse sportive sulla rete fisica nell’anno in corso hanno invece perso il 30,7% (da 2,6 a 1,8 miliardi), ma complessivamente questo segmento ha registrato un +35,7% (da 10,9 a 14,8 miliardi), grazie al decisivo apporto delle scommesse via internet, che sono cresciute del +56,6%, da 8,3 a 13 miliardi di euro. Segno più anche per i tradizionali giochi da ricevitoria, con Lotto, Superenalotto e GrattaeVinci che fanno registrare crescite a due cifre.

Il Lotto ha infatti incassato nell’anno in corso 8,5 miliardi, il +32,8% sul 2020, i Giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto, Winforlife, Vincicasa) 1,7 miliardi (+30,7%), ma il balzo in avanti più consistente è stato quello delle lotterie istantanee GrattaeVinci, che sono passate da 8,1 a 12,9 miliardi, con un incremento del +59,2%. Sostanzialmente stabile invece la raccolta ippica (passata da 380 milioni a 400 milioni di euro, +5,2%). Con la rete fisica chiusa nel 2021 per più di 5 mesi, era inevitabile che gran parte del gioco si spostasse sull’online, cosa puntualmente avvenuta: i numeri parlano di 54,5 miliardi di raccolta (in pratica la metà di quanto complessivamente giocato tra fisico e online in tutto l’anno), il +45,3% rispetto ai 37,5 miliardi dell’anno precedente.

L’andamento della raccolta del 2021 si riflette inevitabilmente sulle entrate erariali per singoli giochi. Le Slot – riporta ancora Agimeg – quest’anno hanno versato alle casse dello Stato 1,8 miliardi (-28%), le VLT 0,6 miliardi (-76%), le scommesse in agenzia 70 milioni di euro (-36,3%). In controtendenza invece le scommesse sportive online (+66,6% a 400 milioni di euro), il Lotto (+22,2% a 1,1 miliardi), i giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto, Winforlife, Vincicasa con il +42,8% a mezzo miliardo di euro) e i GrattaeVinci (+72% a 1,91 miliardi), mentre l’ippica è stabile con 10 milioni di euro. L’online nel 2021, complice il grande incremento delle giocate via internet, ha invece versato nelle casse erariali mezzo miliardo di euro, il +42,8% rispetto all’anno precedente.

AWP (Newslot)

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 22,9 4,9 2020 10,6 2,5 2021 7,6/7,7 1,7/1,8

VLT (Videolotteries)

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 23,6 4,9 2020 8,1 2,5 2021 6,8/6,9 0,5/0,6

SCOMMESSE SPORTIVE TOTALI (Agenzie + online)

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 12,5 0,34 2020 10,9 0,35 2021 14,8 0,47

SCOMMESSE SPORTIVE SU RETE FISICA

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 4,8 0,17 2020 2,6 0,11 2021 1,8 0,07

SCOMMESSE SPORTIVE ONLINE

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 7,7 0,17 2020 8,3 0,24 2021 13 0,40

IPPICA

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 0,5 0,02 2020 0,38 0,01 2021 0,40 0,01

LOTTO

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 8,1 1,1 2020 6,4 0,9 2021 8,5 1,1

GNT (Superenalotto e altri giochi numerici a totalizzatore)

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 1,8 0,5 2020 1,3 0,35 2021 1,7 0,5

GRATTA E VINCI

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 9,1 1,35 2020 8,1 1,11 2021 12,9 1,91

CASINO’ ONLINE, POKER ONLINE E ALTRI GIOCHI ONLINE

ANNO RACCOLTA ERARIO 2019 26,3 0,24 2020 37,5 0,35 2021 54,5 0,5

Elaborazione Agimeg sui dati dei concessionari e dei Bollettini del Dipartimento delle Finanze.

Dati in miliardi di euro.

CR/AGIMEG