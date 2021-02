Guida per principianti che entrano nel mondo bitcoin

Nell’anno 2009, il bitcoin è stato introdotto tra le persone. Questa è stata la prima valuta digitale introdotta come criptovaluta. Si può fare riferimento a bitcoin come valuta decentralizzata disponibile per le transazioni digitali, riducendo qualsiasi controllo di terze parti o intermediario sulle transazioni. Questo è qualcosa che è stato apprezzato da molti investitori e gli utenti hanno iniziato a salire per i bitcoin. Molto spesso, gli investitori desiderano investire in una valuta digitale disponibile senza costi aggiuntivi o di terze parti. Rispetto ad altre valute tradizionali, i bitcoin non sono collegati ad alcuna commissione bancaria o governativa per la manutenzione o le transazioni.

Qual è il processo di lavoro per i bitcoin?

All’inizio, bisogna essere consapevoli dei bitcoin. È un file memorizzato nel computer digitalmente nel portafoglio bitcoin. È possibile accedervi utilizzando una connessione Internet su uno smartphone o un computer. Prima di iniziare a investire in bitcoin, è necessario essere ben consapevoli del processo di lavoro legato ai bitcoin. Nel processo di lavoro, è necessario conoscere alcuni termini, che includono quanto segue:

Miners:

Nel mondo dei bitcoin, si potrebbe sentire il termine “minatori”. Tutti gli utenti inesperti potrebbero essere curiosi di sapere dei minatori di bitcoin. Per finire la tua curiosità, puoi ottenere la tua risposta qui. I minatori di Bitcoin si riferiscono ai membri coinvolti nella rete P2P (peer-to-peer) che sono coinvolti nella risoluzione di complicati problemi matematici utilizzando l’alta velocità di Internet in pochi minuti. I bitcoin sono il premio ricevuto dai minatori per il lavoro.

La chiave pubblica e la chiave privata:

In un portafoglio bitcoin, c’è una chiave pubblica che è utile insieme a una chiave privata per consentire a un utente di eseguire le transazioni digitali insieme a una firma per contrassegnare una prova di autorizzazione.

Tecnologia Blockchain:

È la parola più comune utilizzata nel mercato dei bitcoin. Ogni principiante che ha intenzione di acquistare bitcoin per scopi di investimento o transazioni online deve saperlo. Questo è un codice open source che alimenta bitcoin e si traduce nel mantenere una sporgenza condivisa su una rete pubblica. Ogni transazione bitcoin viene definita un blocco che viene combinato con il codice risultante nell’inquadrare una catena. Ciò si traduce nel mantenere un record per tutte le transazioni bitcoin.

Puoi guardare il di Bitcoin code per ulteriori informazioni sui bitcoin.

Quali sono le fonti disponibili per investire in bitcoin?

Se hai intenzione di acquistare bitcoin, puoi esaminare alcune opzioni disponibili, che includono quanto segue:

Scambi di bitcoin:

Si possono trovare diversi scambi di bitcoin disponibili in tutto il mondo. Vedendo l’ampia gamma di scambi di bitcoin, diventa difficile fare affidamento su tutti. Quindi, è importante scegliere uno scambio che sia affidabile e offra uno scambio sicuro.

ATM disponibile per bitcoin:

Si può anche fare affidamento su questo modo per acquistare bitcoin poiché alcuni paesi hanno ATM disponibili per bitcoin. Puoi trovarlo sul Web vicino alla tua posizione.

Bitcoin minerario:

È anche uno di questi modi che può aiutare gli utenti a investire in bitcoin. I bitcoin possono essere guadagnati come premio per il mining. Ma richiede un esperto di tecnologia con Internet e computer ad alta velocità.

Alcune proprietà associate alle transazioni bitcoin

Nel mondo dei bitcoin, un utente deve essere a conoscenza di alcune proprietà che sono collegate alle transazioni bitcoin. Puoi saperne di più qui:

Transazioni non reversibili:

Bisogna conoscere questo importante fatto che nessuna transazione bitcoin può essere annullata una volta confermata. Dopo lo stato della transazione bitcoin confermato, si può fare qualsiasi cosa quando viene trasferito a un indirizzo sbagliato. Inoltre, nessuno può presentare un reclamo in merito poiché i bitcoin non sono gestiti da alcuna autorità di terze parti. Ciò significa che né tu né il presidente potete comunque fare il contrario per la transazione bitcoin.

Se hai trasferito i bitcoin, non puoi riaverli comunque. Se i bitcoin vengono trasferiti a un indirizzo truffa o qualsiasi hacker ruba i tuoi bitcoin, non puoi fare nulla al riguardo.

Transazioni veloci:

Quando utilizzi una valuta fiat per il trasferimento su un altro account, potrebbe subire ritardi per motivi imprevisti. Ma non esiste un tale intermediario coinvolto nel trasferimento di bitcoin a un altro indirizzo. Quindi, si traduce in transazioni rapide immediatamente da qualsiasi parte del mondo.