Il Prefetto Di Bari incontra gli imprenditori venerdì 10 nella sede di Confesercenti

DIALOGO E CONFRONTO TRA IL PREFETTO MICHELE DI BARI E GLI IMPRENDITORI”

Venerdì 10 maggio 2024, ore 10.00

c/o sede di Confesercenti Napoli – Via Toledo 148 – NAPOLI

Interverranno:

· Michele Di Bari, Prefetto di Napoli

Vincenzo Schiavo – presidente Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale



L’incontro sarà uno scambio diretto su economia, sicurezza e legalità di Napoli. Sarà un dialogo aperto dove, da un lato, gli imprenditori e gli associati di Confesercenti metteranno in luce le difficoltà e le criticità del mondo imprenditoriale di Napoli non mancando di formulare le loro proposte migliorative. Dall’altro S.E. Prefetto di Napoli ascolterà le criticità ed esporrà i suoi intendimenti, in questo campo, legati al Suo ruolo istituzionale e governativo.