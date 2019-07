Il Trading Online tra Innovazione, Consapevolezza, Etica e Business, giovedì 25 al MAVV – Wine Art Museum di Portici.

Consapevolezza, Etica degli Investimenti e Gestione del Rischio sono i temi dell’incontro promosso da FTS – First Trading Society, importante realtà attiva da oltre vent’anni nella consulenza indipendente per il mercato finanziario istituzionale e retail italiano, in programma giovedì 25 luglio, alle ore 17, presso il MAVV – Wine Art Musem, in via Università 100, Portici (parcheggio gratuito interno Reggia).

Per parlare di consapevolezza e rischio, lo scrittore Francesco Di Domenico, autore di “Notte in Arabia” (Vita e storia di Gianmarco Bellini, il ragazzo che voleva volare) racconterà le vicende del pilota italiano abbattuto nella guerra in Iraq durante l’operazione Desert Storm.

Introduce e modera: Francesco Bellofatto, giornalista, direttore di Dodici Magazine

Saluti: Eugenio Gervasio, Founder di MAVV, già direttore generale di Sviluppo Campania

Interventi: Francesco Castagna, innovatore; e Paolo Fiorentino, presidente ASSINRETE

A seguire:

Presentazione FTS

Relatori: Salvatore Cipolla, Agostino Cipolla, Arcangelo Pepe.

FTS – First Trading Society collabora con diversi partner Istituzionali fornendo loro strategie, tecnologie ed assistenza per supportarli nella gestione dei loro Fondi. L’obiettivo è quello di scovare talenti che possano migliorare sempre più la qualità dei servizi di consulenza e di formazione.

In conclusione: brindisi a cura di Ciù Ciù