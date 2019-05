Il vicepresidente di Ga.Fi. Vittorio Genna nominato Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Ing. Vittorio Genna, Imprenditore di successo nel comparto aeronautico e aerospaziale, nonché Vicepresidente di Garanzia Fidi Scpa, è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’Ing. Genna riceverà la distinzione onorifica il prossimo 2 giugno, a Napoli, in Piazza del Plebiscito, in presenza di pubbliche autorità, in occasione della cerimonia celebrativa della Festa della Repubblica.

Napoletano, classe 1961, Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal 1986 ad oggi ha svolto ruoli manageriali in importanti realtà imprenditoriali di respiro internazionale.

Nel 2010 fonda la A.L.A. S.p.A. Advanced Logistic for Aerospace, di cui è Socio e Vice Presidente del C.d.A, detenuta al 65% dalla Holding AIP Italia S.p.A. che di fatto rappresenta la maggior realtà italiana del settore della logistica e fornitura di materiali per l’industria aeronautica ed aerospaziale ed una delle più importanti a livello europeo. Oggi ALA ha uffici e sedi commerciali in Italia, Francia, Gran Bretagna, USA, Israele, Cina.

Vittorio Genna, all’interno del Gruppo, si occupa dei Rapporti Istituzionali, delle Risorse Umane e degli Investimenti.

Dal 2015 è membro del Consiglio Generale dell’Unione degli Industriali di Napoli, mentre dal 2017 è membro del C.d.A. e Vice Presidente di Garanzia Fidi Scpa.