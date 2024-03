Inaugurazione nuova rampa autostradale “Torre Annunziata Sud-Boscoreale”, uscita A3 Napoli-Pompei-Salerno

Mercoledì 27 marzo ore 9.30 inaugura alla presenza delle Autorità e del management di Irgenre Group la nuova rampa autostradale “Torre Annunziata Sud – Boscoreale” in uscita da A3 Napoli – Pompei- Salerno, al KM 21 +200.

Un traguardo importante, che rientra tra le opere di urbanizzazione dell’hub Maximall Pompeii e rappresenta un contributo importante per la viabilità del territorio e l’accessibilità alla struttura.

Erano presenti al collaudo con l’ispettore di ANAS, tra le altre istituzioni: Presidente Regione Campania On. Vincenzo De Luca, CEO Irgenre Group Dott. Paolo Negri, Consigliere Regionale On. Mario Casillo, Presidente Commissione trasporti Regione Campania On. Luca Cascone, Sindaco Boscoreale Avv. Pasquale Di Lauro, Comandante Polizia Locale Dott. Giovanni Forgione (per Torre Annunziata) SPN SPA Ing. Gerardo Capezzuto.

L’intervento sulla viabilità, frutto di un investimento complessivo di 150 milioni di euro, ha riguardato la realizzazione di 150 metri di rampa di accesso diretto alla rotatoria di ingresso al centro commerciale.

Commenta Paolo Negri, Amministratore e Titolare di Irgenre Group: “Questo simbolico momento di inaugurazione propedeutico alla messa in funzione del nuovo centro commerciale, sugella un importante traguardo sulla viabilità a beneficio di tutto il territorio. E’ il risultato di una ottima sinergia e confronto con gli enti locali, le amministrazioni e i Comuni, nell’ottica di un importante processo di riqualificazione basato sui bisogni reali dei cittadini. Ringraziamo le istituzioni e Autostrade per l’Italia per il prezioso supporto e collaborazione.”

Maximall Pompeii è il nuovissimo centro commerciale che aprirà i battenti nell’autunno 2024, destinato a diventare una delle principali destinazioni dell’area di Napoli, mirando ad offrire un mix di shopping, intrattenimento e ristorazione in grado di soddisfare le diverse esigenze di residenti e turisti.