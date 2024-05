Iliad, superata quota 11 milioni utenti, I trimestre 2024 ok

iliad annuncia i risultati finanziari del primo trimestre del 2024 raggiungendo un totale di 11 milioni e 251 mila utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, con un incremento netto di 314 mila utenti rispetto al 31 dicembre 2023.

L’operatore, che ha appena festeggiato il suo sesto compleanno lanciando nel mercato nuove offerte vantaggiose a prezzi equi e accessibili, si conferma leader per saldo netto di utenti nel mercato mobile per il ventiquattresimo trimestre consecutivo, con 276 mila nuovi utenti attivi rispetto al trimestre precedente e supera la soglia degli 11 milioni di utenti.

Nel segmento fiber-to-the-home (FTTH), con 38 mila nuovi utenti rispetto al 31 dicembre 2023, iliad si distingue come leader per saldo netto di utenti, segnando il miglior trimestre dopo quello del lancio dell’offerta nel gennaio 2022, e distinguendosi come primo operatore per sottoscrizioni in FTTH del trimestre fra i cinque principali player di mercato. Attualmente, la fibra iliad copre oltre 14 milioni di unità abitative, un passo significativo nell’impegno dell’operatore per diffondere la connettività di ultima generazione e per garantire una rete capillare su tutto il territorio nazionale.

Dal suo ingresso nel mercato italiano sei anni fa, iliad ha registrato una crescita forte e ininterrotta. Nel primo trimestre del 2024 il fatturato si attesta a 272 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto al primo trimestre del 2023; l’EBITDAaL cresce del 11,7%, passando dai 64 milioni del primo trimestre 2023 ai 71 milioni registrati al 31 marzo 2024.

“Abbiamo iniziato il 2024 con una grande crescita e molte novità, continuando a mantenere le nostre promesse e a rimanere fedeli ai nostri valori,” ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e dei servizi che continuiamo a garantire ai nostri utenti, ripagando ogni giorno la fiducia che hanno riposto in noi. Sei anni fa siamo entrati nel mercato con l’ambizione di rivoluzionarlo, e da allora non ci siamo mai fermati.”

Questo primo trimestre segna un ottimo inizio dell’anno anche per il Gruppo iliad che annuncia risultati sempre in crescita: 49 milioni e 212 mila utenti, un aumento di 698 mila rispetto al trimestre precedente; un fatturato complessivo di 2 miliardi e 431 milioni di euro, con un +11,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023; in aumento anche l’EBITDAaL, che si attesta a 878 milioni di euro, con un aumento del 12,2% rispetto al 31 marzo 2023.