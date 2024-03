Maximall, nuova vita ai poli commerciali del territorio

Un percorso di rigenerazione urbana a favore di tutta la collettività e del territorio, cui ha dato il via il grande successo di pubblico dell’inaugurazione giovedì 29 febbraio dei Magazzini Maury’s a Capodrise, nell’ex area Giardini del Sole tornata ad essere un polo commerciale attivo dopo 15 anni.

Al taglio del nastro erano presenti Mauro Fusano, patron del Gruppo, e Paolo Negri, Amministratore e Titolare di Irgenre Group, promotore della rinascita di questa area grazie ad un programma di investimenti in Campania che continueranno nei prossimi mesi.

In occasione delle festività Pasquali, sarà inaugurato anche un ipermercato Conad all’avanguardia, ubicato tra Tecnomat e Maury’s: già si prevedono numerose offerte a prezzi concorrenziali ma nel rispetto della qualità, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze della collettività.

Un programma avviato un anno e mezzo fa e che sta volgendo al termine con successo, dal momento che è stata rivitalizzata una zona commerciale abbandonata – in pochi mesi hanno aperto infatti Mc Donald’s, Tecnomat, e a breve il nuovissimo Conad.

Commenta Paolo Negri, Amministratore e Titolare di Irgenre Group: “Siamo orgogliosi e crediamo in questo ambizioso programma con una serie di iniziative davvero significative per il recupero di un territorio che presentava notevoli criticità. Da un leader del suo settore quale Maury’s appena inaugurato, cui farà seguito entro la fine di marzo l’apertura di un Conad super store di nuova generazione, posso affermare con certezza che questa sarà una grande occasione di lustro sia per la città che per la comunità: un autentico benchmark per il posizionamento e tipologia dei Conad successivi. Un’iniziativa di totale rinascita del Paese, che darà lavoro continuativo a tanti giovani, e l’occasione di poter rimanere sul proprio territorio senza migrare al Nord.”

Con la divisione Irgen Retail Management, il Gruppo Irgenre ha da tempo ampliato le proprie attività anche alla gestione commerciale degli asset immobiliari di proprietà, con l’obiettivo di trasformare centri, parchi commerciali -raccolti sotto il brand Maximall– e outlet in vere e proprie centralità urbane, rendendoli sempre più attrattivi.

E vi è grande attesa anche per la prossima apertura di Primark a Pontecagnano, dove inaugurerà al Maximall il primo store della provincia di Salerno del colosso fashion internazionale.