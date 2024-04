NBEAT: Sogni, Determinazione e Appartenenza.

NBEAT, nato dalle menti creative di due giovani napoletani, Salvatore Trinchella e Antonio Strazzullo (entrambi 23 anni), è un ambizioso progetto che si propone di diventare un punto di riferimento nel panorama multimediale della città.

La piattaforma, principalmente attiva su Instagram e Facebook con prossima espansione su TikTok, offre una vasta gamma di contenuti che spaziano dalla cultura, alla moda, agli eventi che celebrano la vibrante comunità napoletana. Al centro della visione di NBEAT c’è la convinzione che sognare e perseguire i propri obiettivi siano fondamentali.

Attraverso informazioni dettagliate su dove mangiare e bere a Napoli, approfondimenti storici su figure di spicco napoletane e interviste esclusive a imprenditori locali (le ultime due ad Alessandro Marinella di E.Marinella e Alessio Malinconico di Salumeria Malinconico), NBEAT mira a offrire una panoramica completa della città e della sua cultura unica.

La sezione dedicata alla moda mette in luce i giovani talenti emergenti nel settore, offrendo loro visibilità e opportunità di crescita. Ma NBEAT non si ferma qui: organizza eventi coinvolgenti che fungono da punti di aggregazione e networking. Da GTF (Geared Towards the Future), un evento che celebra i talenti emergenti nella moda, nel trucco e nella fotografia, a N-Amour Over, (la prima data Domenica 28 Aprile che si svolgerà in barca tra Baia Sommersa e Capomiseno) un’occasione per esplorare la bellezza della zona flegrea e connettersi attraverso la musica e l’arte, NBEAT si impegna a creare esperienze memorabili per i suoi seguaci.

Quello che rende NBEAT unico è il suo approccio inclusivo e la volontà di espandersi oltre i confini della città. Salvatore e Antonio, con il supporto della loro agenzia di marketing Didyulab, hanno formato un team appassionato determinato a trasformare i loro sogni in realtà. Con obiettivi ambiziosi e una chiara visione, mirano a portare NBEAT da Napoli a tutta Italia, collaborando con chiunque condivida la loro passione per la crescita e lo sviluppo della comunità.