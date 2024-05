NextGeo: avviato roadshow europeo e aperto il bookbuilding per quotazione su EGM

Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili (“NextGeo” o la “Società”), ha avviato il roadshow di incontri con investitori istituzionali, family offices e investitori professionali italiani ed esteri per la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana.

Il roadshow includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Londra e Parigi, dove NextGeo presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine ai più influenti operatori del mercato finanziario. Questi incontri rappresentano un’opportunità per gli investitori di entrare in contatto diretto con il management e di comprendere in profondità il valore e le strategia che guidano l’azienda.

Parallelamente agli incontri, NextGeo ha aperto il processo di bookbuilding, segnando un momento cruciale nel percorso verso la quotazione. La Società nella giornata di ieri ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan.

L’operazione di IPO avverrà attraverso un aumento di capitale per oltre Euro 50 milioni.

Le azioni saranno collocate ad un prezzo di € 6,25 che corrisponde ad una capitalizzazione pre-money di € 250 milioni. Infine, è stata concessa da taluni attuali azionisti una opzione per l’acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell’offerta (c.d. opzione Greenshoe).

Smart Capital e VSL Club agiranno in qualità di Cornerstone Investors dell’IPO, attraverso la sottoscrizione di un importo complessivo dell’aumento di capitale pari ad€ 11 milioni.

Attilio Ievoli, Presidente di NextGeo e CEO di Marnavi Group: “Quando nel 2014 è stata creata NextGeo abbiamo da subito creduto profondamente nel progetto. Per estrazione culturale e professionale pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della crescita in un settore competitivo e mutevole come il nostro. In questo breve lasso di tempo, abbiamo sviluppato, grazie a professionisti altamente qualificati, delle soluzioni che hanno dimostrato la bontà e la validità del modello di business, confermandoci tra le società di riferimento nell’ambito delle geoscienze marine. Ora, con l’ingresso in Borsa Italiana intendiamo dare un ulteriore boost alla nostra crescita. I fondi raccolti contribuiranno, infatti, a finanziare nuovi progetti di sviluppo che ci consentiranno di essere ancora più competitivi sia su scala nazionale, che internazionale”.

Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, ha così commentato: “Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo un passaggio naturale per la nostra crescita. Il nostro settore sta vivendo un importante fase di evoluzione e vogliamo affermarci sempre più tra i protagonisti del mercato. Il capitale raccolto verrà utilizzato per continuare ad innovare sviluppando soluzioni tecnologiche all’avanguardia atte a soddisfare le esigenze complesse e articolate dei nostri clienti che operano principalmente nel settore delle energie rinnovabili. Parallelamente alle attività di R&D intendiamo poi potenziare la nostra flotta di navi e integrare la nostra value chain aggiungendo ulteriori servizi strategici; stiamo infine pensando anche ad una possibile espansione geografica”.

NextGeo è un’azienda internazionale leader nelle attività d’indagine nell’ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. NextGeo ha chiuso il 2023 con risultati in forte crescita che riflettono la crescente affermazione della società nel comparto di riferimento. Il valore della produzione è salito del 121% a € 148,6 milioni grazie alle efficaci strategie commerciali e di business che hanno favorito l’ottenimento di un maggior numero di commesse di più ampie dimensioni. L’EBITDA si è attestato a € 40,5 milioni in crescita del 281% rispetto al 2022 con EBITDA Margin pari al 27% e l’EBIT è più che quadruplicato a € 35,3 milioni esprimendo un EBIT Margin pari al 24%. L’utile netto è quasi quadruplicato a € 29,2 milioni.

Alla data del 28 febbraio 2024 il Backlog (inteso come portafoglio ordini del Gruppo che include unicamente il valore contrattuale di progetti già ottenuti dal Gruppo) era pari a circa € 325 milioni, di cui € 204 milioni in riferimento a contratti che avranno esecuzione nel corso del 2024.

Nel processo di quotazione NextGeo è stata assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner, Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner, da IPO Coach in qualità di Financial Advisor, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in qualità di Auditor, Financial DD e Management Control System, da Chiomenti in qualità di consulente legale dell’emittente, da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulente legale delle banche, da Studio Cerrito come Payroll DD, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Financial & Tax Due Diligence Advisor, da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Società.