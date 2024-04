Proseguono i webinar di Poste Italiane per i cittadini napoletani

Nel prossimo appuntamento, previsto martedì 23 aprile, e dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” verranno affrontati temi che riguardano gli effetti negativi dell’inflazione e quali gli strumenti finanziari più idonei da utilizzare.

Durante gli incontri, alle ore 10.00 e alle ore 16.30, i relatori condivideranno con i partecipanti anche utili suggerimenti su come gestire al meglio la pianificazione finanziaria usufruendo, come sempre, di sottotitoli e interprete LIS.

I Webinar, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e coerenti con gli obiettivi personali e familiari. Per renderli accessibili a tutti, i webinar saranno disponibili con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi sualla pagina web di, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, il tool di budgeting “I conti di casa”, uno strumento, semplice e intuitivo, gratuitamente scaricabile, utile a tenere traccia delle entrate/uscite mensili/annuali e a definire la quota di risparmio da accantonare in modo da facilitare le proprie scelte economiche e il raggiungimento degli obiettivi di vita personali e familiari.