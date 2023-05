Industria Felix: in Campania utili per il 74,5% delle imprese nel post-Covid.

Il 74,5% delle imprese campane ha generato utili nel post-Covid. Un dato uguale a quello delle regioni del Nord Est, anche se con margini inferiori in termini di valori assoluti. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved, condotta su circa 60mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro, che complessivamente hanno realizzato 107 miliardi di fatturato, circa un quarto in più rispetto all’anno precedente, con quasi mezzo milione di addetti (+9,9% il delta riferito all’anno precedente). L’inchiesta, nel suo complesso, sarà presentata giovedì mattina 4 maggio all’Auditorium di Città della Scienza (posti già esauriti su invito) in occasione del 49esimo evento Industria Felix, 6a edizione della Campania che compete, che vedrà le conclusioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca, i saluti dell’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e la presenza dei vertici di Confindustria ma non solo.

Nell’occasione saranno premiate le 76 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Campania, che parteciperanno con i vertici aziendali, di cui 33 nella provincia di Napoli, 14 di Salerno, 12 di Avellino, 10 di Caserta e 7 di Benevento. E nella circostanza la Regione Campania comunicherà in anteprima nuove misure a favore dell’imprenditoria campana. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con Regione Campania (con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, MCar e MCar Rent.

I saluti saranno portati anche da Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania, Giuseppe Romano, commissario ZES Campania, Filippo Liverini, componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria, relazioneranno sul dossier della Regione Campania Laurent Sansoucy, direttore di OCO Global e i vertici della direzione generale Sviluppo economico e Attività produttive. Il talk sarà con Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton, Giovanni Riefoli, amministratore e fondatore di Plus Innovation, Silvia Ravani, senior consultant di M&L Consulting Group. Interverranno Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine sull’inchiesta regionale sui bilanci delle società di capitali e Fabio Biasini, executive vice presidente Corporate sales di Cerved sulle prospettive della Campania: crescita, rischio e sostenibilità. Durante le premiazioni parteciperanno i banker di Banca Mediolanum Alfredo Cipullo, Michele Orlando, Vincenzo Procino e Roberto Zenone, il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi, il presidente di Ria Grant Thornton Giampiero De Angelis, il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii, il vice presidente di Sistema Moda Italia di Confindustria Carlo Palmieri e l’ad di MCar Gaetano Pascarella. Modereranno i giornalisti Angelo Mellone, vice direttore del Day Time Rai, e Maria Soave, caposervizio del Tg1.

Qui di seguito i nomi delle 76 aziende della Campania premiate distinte per provincia in relazione alla sede legale. Napoli (33): Agora S.r.l., Bacom S.r.l., Bioviiix S.r.l., BIT4ID S.r.l., Chimpex Industriale S.p.A., Cnc Tessuti S.r.l., Com-Cavi S.p.A. Multimedia, Community Cooking Leader S.r.l., D&D Italia S.p.A., D’Ambra Vini d’Ischia S.r.l., Defra S.r.l., Dolciaria Acquaviva S.p.A., Generazione Vincente S.p.A., Grastim J.V. S.r.l., Gruppo Tessile Casmik S.r.l., Guerriero Produzione Pelletterie S.r.l., Industry A.M.S. S.r.l., Istituto Diagnostico Varelli S.r.l., Italcoat S.r.l., Kineton S.r.l. Società Benefit, Laer H S.r.l., Laminazione Sottile S.p.A., Live Show Food S.r.l., LRS Trasporti S.r.l., Ludoil Energia S.r.l., Mice S.r.l., Miriade S.p.A., Oepi S.r.l., Okolab S.r.l., Sideralba S.p.A., Synlab Sdn S.p.A., Vincitu’ Group S.r.l., Vincitu’ S.r.l.. Salerno (14): Blumatica S.r.l., Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.r.l., Cormidi S.r.l., Covo dei Saraceni dei F.lli Savino S.r.l., Euroflex S.p.A., Fisiopharma S.r.l., Flex Packaging AL S.p.A., La Rosina S.r.l., Noschese S.r.l. Società Agricola, Pinto S.r.l., Shopnow S.r.l., Tecnocap S.p.A., Tortora Vittorio S.r.l., Trans Isole S.r.l.. Avellino (12): Acca Software S.p.A., Altergon Italia S.r.l., Bruno S.r.l., Condor S.p.A., D’Agostino Costruzioni Generali S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., Gmf Oliviero F.lli S.r.l., HCM S.p.A., Produzione – Tecnica – Partecipazioni – P.T.P. S.r.l., Quintodecimo Società Agricola S.r.l., Sciuker Frames S.p.A., ST Service S.r.l.. Caserta (10): Calzaturificio Dema S.r.l., Casa di Cura San Michele S.r.l., Fusco S.r.l., Infrastrutture e Consolidamenti S.r.l., Lillo S.p.A., Lirsa S.r.l., MD S.p.A., Progest S.p.A., Proma S.p.A., Società Recupero Imballaggi S.r.l.. Benevento (7): Cantina Sociale La Guardiense Società Cooperativa Agricola, Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., Coppola S.r.l., Farmaceutici S.V.I.M.A. S.r.l. (Società Vendita all’Ingrosso Medicinali e Affini) S.r.l., I.Me.Va. S.p.A. – Industria Meccanica Varricchio, Relegno S.r.l., Sanav S.r.l..