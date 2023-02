Innovazione: al via a Napoli in NetCom Group training per ingegneri turchi.

Sono arrivati oggi nella sede napoletana di NetCom Group, azienda specializzata in servizi di ingegneria, i primi quattro ingegneri neolaureati turchi per partecipare gratuitamente ai 6 mesi di training (NetCom Competence Gym) organizzati dalla stessa società che ha lo scopo di formare figure professionali in grado di produrre e implementare soluzioni tecnologiche innovative, sulla base di progetti sperimentali e con il supporto di tutor aziendali. Formazione che in realtà era già in programma per la prossima primavera, ma visti gli ultimi accadimenti in Turchia l’azienda diretta da Domenico Lanzo ha deciso di anticipare l’avvio esclusivamente per i neoingegneri di nazionalità turca, ospiti di NetCom a Napoli per tutta la durata del percorso di training per i prossimi 6 mesi e qui verranno formati soprattutto nel settore automotive. C’è uno stretto legame dall’anno scorso tra l’azienda napoletana e la Turchia. A giugno del 2022 NetCom Group ha infatti aperto una propria sede a Istanbul, assumendo più di 50 persone, tutti professionisti altamente specializzati ed acquisendo importanti commesse in campo automotive nel Paese turco.

Durante il percorso formativo, i quattro giovani ingegneri turchi (sono tutti classe ’98) avranno l’opportunità di apprendere e mettere in pratica specifiche conoscenze e abilità acquisite.

Il programma formativo che ha la durata di 6 mesi e si articolerà in lezioni teoriche, esercitazioni di verifica e soprattutto attività pratiche con l’utilizzo di strumenti di laboratorio. I partecipanti avranno anche l’opportunità di mettere mano alle apparecchiature hardware e ai simulatori utilizzati per i progetti. Il programma di formazione è principalmente incentrato sulle applicazioni dell’industria automobilistica, dalle attività di sviluppo software alle attività di test e convalida. L’obiettivo finale dei 6 mesi di formazione è quello ovviamente dell’assunzione nell’organico del gruppo.