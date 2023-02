“Innovazione è Crescita”: presentazione del Rapporto COTEC 2022 mercoledì 8 a Roma.

“Innovazione è crescita”: mercoledì 8 febbraio, alle ore 16.30, nel rinnovato contesto architettonico dell’ex Gazometro di Roma Ostiense, l’area che Eni ha riqualificato e trasformato in un distretto aperto di Innovazione Tecnologica, verrà presentato il Rapporto COTEC 2022. La Fondazione presieduta da Luigi Nicolais ha analizzato, in collaborazione con aziende socie, i principali effetti generati da una gestione innovativa del Capitale Umano nella quale risulta fondamentale incoraggiare i lavoratori ad apprendere non solo le competenze specifiche ma anche le soft skills necessarie a stimolare la creatività e l’innovazione.

La pandemia da Covid-19 ha innescato ovunque cambiamenti strutturali a lungo termine che interesseranno oltre un miliardo di posti di lavoro a livello globale entro il prossimo decennio: l’adozione di nuove tecnologie metterà a rischio circa il 10% delle attuali occupazioni entro il 2030, mentre circa il 30% richiederà competenze completamente nuove.

Il Rapporto COTEC “Innovazione è Crescita” evidenzia ulteriormente la relazione tra lo sviluppo del Capitale umano e una Cultura dell’innovazione realmente diffusa, che non riguardi solo tecnologie, prodotti, processi e servizi, ma anche i modelli organizzativi e manageriali, da quelli rivolti principalmente all’ambito aziendale a quelli tendenti verso forme inclusive. E’ il caso dell’Open Innovation, che può essere intesa anche come modalità di coinvolgimento e acquisizione di competenze attraverso la collaborazione, ad esempio, con le start-up.

L’evento, moderato dalla giornalista Nicoletta Boldrini, sarà arricchito da una tavola rotonda dal titolo “Il Capitale Umano come fattore di crescita”che metterà a confronto esponenti delle maggiori aziende e istituzioni italiane associate alla Fondazione COTEC. Le conclusioni saranno affidate all’intervento di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.