Lunedì 8 Aprile 2024 è indetta la conferenza stampa presso il sito ex Whirlpool di via Argine

310 a Napoli, ora stabilimento della società Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek), per

comunicare l’avvio dei lavori che porteranno allo smantellamento della vecchia fabbrica e alla realizzazione del nuovo sito industriale.

