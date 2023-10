La CCI France Italie rafforza la sua presenza in Italia con l’apertura di un ufficio a Napoli

La CCI France Italie – Camera di Commercio si sviluppa e si rafforza con l’apertura di un nuovo ufficio a Napoli, operativo in tutto il Sud Italia, presso il Consolato Francese. Anaïs Botineau assumerà l’incarico di sviluppare l’attività e l’impatto positivo della Chambre nella regione con l’obiettivo di far conoscere l’intera gamma di servizi, iniziative, opportunità proposte dalla Chambre alla comunità d’affari franco-italiana.

Nel Mezzogiorno sono attive circa 1.7 milioni di Imprese. Si tratta per la maggior parte di PMI che generano un fatturato importante. Molte di queste aziende rappresentano delle vere eccellenze nei loro rispettivi settori, in un territorio caratterizzato da forte spirito imprenditoriale. Il territorio del Sud Italia si contraddistingue per una importante presenza francese sia da un punto di vista imprenditoriale che culturale. La Francia infatti è il primo paese di origine di studenti stranieri nella regione. La CCI France Italie si inserisce in questo contesto di grande dinamismo e si pone come interlocutore privilegiato per sostenere le aziende del sud Italia che intendono internazionalizzarsi e creare un sinergico “trait d’union” con le aziende francesi presenti nel Sud interessate a scambi commerciali e possibilità di crescita.

“L’apertura della nuova sede – afferma Denis Delespaul, presidente della CCI France Italie – rappresenta una grande opportunità per tutte quelle aziende del Mezzogiorno che si contraddistinguono per il loro dinamismo e il loro desiderio di espandersi, crescere e internazionalizzarsi. Il Sud Italia è un’area di grandi potenzialità economiche e imprenditoriali a cui anche le aziende francesi guardano con sempre maggiore interesse. Ora, grazie a una nostra presenza diretta a Napoli, potranno trovare un partner importante a livello istituzionale e opportunità di nuove relazioni con il territorio.”

“La decisione della CCI France Italie di sviluppare la propria presenza nell’Italia meridionale – afferma Lise Moutoumalaya, Console generale di Francia e direttrice dell’Institut Français a Napoli – illustra il grande potenziale economico di questa regione e i suoi numerosi legami con la Francia. Sono molto lieta di accogliere Anaïs Botineau al palazzo Grenoble e di avere la possibilità di lavorare ancora di più, grazie anche al Club Mezzogiorno, gestito dalla CCI France Italie, al rafforzamento delle relazioni tra imprese francesi e italiane che costituisce una priorità del Trattato del Quirinale.” CCI France Italie, la Chambre, è un’istituzione privata di diritto italiano con sede a Milano, appartenente alla rete delle Camere di Commercio e d’Industria Francesi all’Estero (CCI France International). È la prima rete d’affari franco-italiana, con oltre 370 imprese francesi e italiane aderenti. La missione della Chambre è quella di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra la Francia e l’Italia offrendo opportunità di incontro e relazione. In questa prospettiva, la Chambre collabora con i Ministeri francesi e italiani, coi Rappresentanti diplomatici, le altre Camere di Commercio e le associazioni di categoria e, in generale, con le autorità pubbliche e private dei due Paesi.