Lavoro e donne, incontro a Villa Domi venerdì 20.

“Lavoro fra diritti e doveri: verso una nuova prospettiva” è il titolo della giornata di studi organizzata da Rosa Praticò, presidente dell’associazione Officina delle idee, vice presidente di maipiuviolenzainfinita e responsabile delle donne che fanno impresa di Confesercenti Napoli e provincia, Avellino e Benevento che si svolgerà venerdì 20 maggio dalle 17.00 alle 22,30 a Villa Domi nel capoluogo campano.

“Ciò che questa giornata di studi si propone – dice Praticò – è il confronto tra le esperienze di diversi settori nell’affrontare tematiche complesse.

E’ necessario, infatti, avviare una fase di programmazione e di azioni costruttive, per creare una rete finalizzata ad individuare e proporre misure utili a ridurre il divario di genere, in applicazione del principio normativamente sancito delle Pari Opportunità. Così come diventa di fondamentale importanza mettere a fuoco le nuove tipologie di lavoro e le conseguenti modifiche delle normativa a riguardo”.

Al dibattito prenderanno parte esponenti di diversi settori lavorativi. Le testimonianze saranno a cura di Carmela Cucca dirigente MISE, Laura Sora, dirigente MEF, Raffaella Pergamo CREA – componente CUG, Enrichetta Barbati, dirigente Area Consiglio Comunale, Maria Neve Mazzocchi – Area Personale – Pubblica Amministrazione, Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta-criminologa, Patricia Mayorga presidente AMMPE world. Il dibattito sarà incentrato su temi di attualità quali introduzione dell’organismo paritetico dell’innovazione, transizione di genere, lavoro da remoto. Gli studenti dell’istituto Archimede accoglieranno gli ospiti. (ANSA).