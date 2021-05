Applavoro.it, in forte crescita gli annunci di lavoro. Agente di commercio, operatore call center e geometra, alcune tra le professioni più richieste. Milano, Roma e Napoli le città più attive nella ricerca di personale.

Con il calo dei contagi e l’aumento delle persone vaccinate, il mercato del lavoro è in ripresa. Cresce la fiducia degli imprenditori e di chi cerca un’occupazione anche stagionale. Tra aprile e maggio sono aumentati sensibilmente gli annunci di lavoro su Applavoro.it, la piattaforma che punta alla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta. Risulta differente la reazione degli utenti, rispetto alla seconda metà di ottobre e tutto novembre dell’anno scorso. «I dati registrati negli ultimi due mesi sono davvero incoraggianti – spiega Marco Contemi, fondatore di Applavoro.it -. Al contrario di quanto era accaduto nella seconda ondata della pandemia, che ha fatto registrare un pesante risultato negativo (- 61%). Sembrava si fossero spente le speranze di trovare un impiego, soprattutto per la fascia più giovane (18 – 25)».

E invece, a distanza di un anno – nel periodo aprile-maggio – non solo aumentano gli annunci per la ricerca di personale, ma si evidenzia un incremento sostanziale nelle prime tre città. Tra le professioni più ricercate ci sono: agente di commercio (10,94%), operatore call center (5,03%), geometra (3,65%), addetti alle vendite, animatori e operai. Mentre le tre città più attive risultano: Milano (+ 103,85%), Roma (+39,47%) e Napoli (+46,43%).

«Sono segnali di fiducia importanti – sottolinea Contemi di Applavoro.it -. Il forte aumento di offerte di lavoro pubblicati dalle aziende per la ricerca di personale indicano una decisa volontà di ripartire. Sicuramente merito delle riaperture consentite nei giorni scorsi. E della imminente stagione estiva che si prospetta sicuramente migliore della precedente, anche grazie alla campagna vaccinale che procede velocemente. Stiamo quindi attraversando un momento molto positivo per chi cerca un nuovo impiego, grazie alle tantissime nuove opportunità per lavori stagionali, ma non solo.

Ecco i dati di aprile e maggio 2021, con le percentuali di professioni ricercate, calcolate sul totale annunci pubblicati su Applavoro.it, in tutta Italia.

PROFESSIONI PIU’ RICERCATE IN ITALIA APRILE – MAGGIO 2021

Agente di commercio 10,94% Operatore Call Center 5,03% Geometra 3,65% Animatore 3,02% Commesso / addetto alle vendite 2,77% Operaio 5,04% Infermiere 2,26% Impiegato 2,14% Cameriere 1,89% Agente Immobiliare 1,89%

Qui di seguito abbiamo evidenziato le differenze tra 2020 e 2021, periodo aprile – maggio.

DIFFERENZE TRA 2020 E 2021 MILANO + 103,85% ROMA + 39,47% NAPOLI + 46,43% CATANIA + 66,67% VERONA + 41,67% BRESCIA + 44,44% BERGAMO + 57,14%

·

Analizzando le singole città, Milano registra il maggior numero di annunci. Le professioni più richieste a Milano sono:

Consulente commerciale 15,09% Agente di commercio 5,66% Ingegnere civile 3,77% Promotore commerciale 3,77% Agente Immobiliare 3,77%

A seguire c’è Roma:

Agente di commercio 7,55% Operatore Call Center 7,55% Estetista 5,66% Meccanico 3,77% Progettista (ingegnere) 3,77%

La terza città più attiva per le offerte di lavoro è Napoli:

Operatore Call Center 24,39% Programmatore 14,63% Animatore 14,63% Commesso / addetto alle vendite 9,76%

A seguire Verona:

Impiegato commerciale 17,65% Segretaria/o 11,76% Promotore commerciale 5,88% Geometra 5,88% Grafico 5,88%

Brescia Agente di commercio 23,08% Badante 15,38% Tornitore 7,69% Cameriera ai piani 7,69% Centralinista 7,69%

Bergamo Informatore scientifico 27,27% Chef / cuoco 9,09% Geometra 9,09% Cameriere 9,09% Capo partita 9,09%