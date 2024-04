NextGeo – nella quotazione della società entrano Smart Capital e VSL Club come Cornerstone Investors

Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili (“Next Geo” o la “Società”), a seguito della delibera – adottata dall’Assemblea della Società in data 29 marzo u.s. – di approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Next Geo sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (“EGM”), attraverso un’offerta interamente in aumento di capitale per circa € 50 milioni, comunica di aver sottoscritto in data 12 aprile 2024 un accordo di cornerstone investment con Smart Capital S.p.A. (“Smart Capital”) e VSL Club S.p.A. (“VSL Club”) propedeutico alla quotazione su EGM.

In tale accordo, Smart Capital e VSL Club, in qualità di Cornerstone Investors dell’IPO su EGM, si sono impegnati – per il tramite di una società di nuova costituzione dagli stessi partecipata e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive – a sottoscrivere, nell’ambito del più ampio aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 29 marzo u.s., un importo complessivo fino a € 15 milioni (con sottoscrizione minima pari ad € 10 milioni).

L’Equity Value pre-money della Società ai fini dell’investimento sarà pari ad € 250 milioni.

Tale investimento, caratterizzato tra l’altro dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi in capo agli investitori e dalla nomina di un consigliere di amministrazione indipendente già individuato nella persona di Andrea Costantini (Presidente e Managing Partner di Smart Capital nonchè Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group), è espressione della volontà degli stessi di supportare nel tempo la Società nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, al translisting sul Mercato Euronext Milan.

Smart Capital è una holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity; VSL è una holding di partecipazioni che svolge attività di investimento e di advisory con obiettivo esclusivamente il settore del trasporto e dei servizi marittimi e della logistica, in ottica di permanent capital long-only.

Attilio Ievoli, Presidente di NextGeo e CEO di Marnavi Group: “Siamo onorati di aver raggiunto questo accordo che favorisce la partecipazione di importanti holding a sostegno del progetto di sviluppo di NextGeo. L’ingresso di Smart Capital e VSL Club, quest’ultima specializzata proprio su operazioni di investimento nel settore della logistica marittima, avvalora la scelta di intraprendere questo passo significativo verso la quotazione in Borsa, confermando le capacità e le potenzialità di NextGeo nel proprio comparto di riferimento”.

Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, ha così commentato: “Entriamo ora nel vivo del percorso di quotazione, una tappa fondamentale che apre importanti prospettive per il futuro e sapere di poter contare sul sostegno e l’esperienza di prestigiosi Cornerstone Investors comprova ulteriormente la strategia di crescita che vogliamo delineare, sia per linee interne che esterne, che ci consentirà di consolidare la leadership, nazionale e internazionale, di NextGeo nel settore delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, con particolare focus nell’ambito delle energie rinnovabili”.

Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno così commentato: “Siamo estremamente felici di annunciare questo importante accordo relativo all’investimento nel capitale di Next Geosolutions in affiancamento alla Marnavi della famiglia Ievoli con Attilio Ievoli, Giovanni Ranieri e Giuseppe Maffia. Riteniamo che Next Gesolutions sia un’azienda italiana con caratteristiche di unicità ed assoluta eccellenza, anche grazie ad un management team di primissimo livello. Next Geosolutions gode oggi di un posizionamento distintivo sia a livello nazionale che internazionale che le consentirà, nel corso dei prossimi anni, di cavalcare l’impetuoso trend di crescita del proprio mercato di riferimento trainato anche dalla pipeline di installazione di parchi eolici offshore.”

Fabrizio Vettosi, Giorgio Drago e Ciro Russo, Partner di VSL Club, hanno aggiunto: “Siamo molto felici di supportare Next Geosolutions nel suo ambizioso percorso strategico. Conosciamo profondamente la Famiglia Ievoli ed il management di Next Geosolutions e ne apprezziamo la visione strategica e le capacità che si inseriscono perfettamente nel solco della nostra missione, ovvero la valorizzazione delle eccellenze Italiane nell’ambito della Logistica Marittima.”

Next Geosolutions (NextGeo) è un’azienda internazionale leader nelle attività d’indagine nell’ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. NextGeo ha chiuso il 2023 con risultati in forte crescita che riflettono la crescente affermazione della società nel comparto di riferimento. Il valore della produzione è salito del 121% a €148,6 milioni grazie alle efficaci strategie commerciali e di business che hanno favorito l’ottenimento di un maggior numero di commesse di più ampie dimensioni. L’EBITDA si è attestato a € 40,5 milioni in crescita del 281% rispetto al 2022 con EBITDA Margin pari al 27% e l’EBIT è più che quadruplicato a € 35,3 milioni esprimendo un EBIT Margin pari al 24%. L’utile netto è quasi quadruplicato a € 29,2 milioni.

Alla data del 28 febbraio 2024 il Backlog (inteso come portafoglio ordini del Gruppo che include unicamente il valore contrattuale di progetti già ottenuti dal Gruppo) era pari a circa € 325 milioni, di cui € 204 milioni in riferimento a contratti che avranno esecuzione nel corso del 2024.