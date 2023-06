Noleggiare energia eolica, solo vantaggi e zero pensieri

L’Europa ha oggi 255 GW di capacità di energia eolica, di cui 19 GW installati nel 2022. L’87% della nuova capacità eolica in Europa lo scorso anno era onshore, solo 2,5 GW i nuovi parchi eolici offshore (dati report statistico annuale 2022 di WindEurope). La Germania si posiziona al primo posto, seguita da Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito. L’Italia è al settimo posto per potenza installata, continuando a perdere posizioni, con solo 526 Mw installati nel 2022 (dei quali 30 di offshore).

Il 15 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Vento o Global Wind Day, nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulle tematiche delle energie rinnovabili, fonti pulite ed inesauribili ed in particolare del vento e su cui è indispensabile continuare ad investire.

L’energia eolica può contribuire, significativamente, alla lotta contro i cambiamenti climatici ed allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, creando posti di lavoro e sviluppando le economie locali.

Il centro di ricerca Seapower, partecipato dall’Università Federico II di Napoli, da oltre trent’anni è attivo in questo campo, per lo sviluppo tecnologico di sistemi innovativi per la produzione di energia rinnovabile dal vento e anche dal mare, con brevetti esclusivi.

Tra questi, nel 2020 Seapower ha realizzato per Optiturb srl, una startup italiana, un progetto che prevede il revamping di turbine non funzionanti, mediante torre e turbina eolica a passo fisso con generatore asincrono da 50kW. La nuova turbina C125 sviluppata da Seapower è facilmente adattabile alle torri eoliche già montate in un sito, rientrando in stretti limiti di budget costruttivi, senza rinunciare all’affidabilità e alle prestazioni di alto livello, e produce 125.000 kWh annui ad una velocità di 5.5 m/s. Seapower ha progettato una catena cinematica innovativa ed un rotore di 23 metri con aerodinamica sofisticata. La bassa velocità di rotazione, sempre fissa, migliora la vita a fatica della turbina e l’assenza dell’inverter evita una percentuale di guasti non trascurabile.

Questa nuova modulabilità dell’impianto eolico ha permesso lo sviluppo dell’opzione di noleggio Full O&M, che consente di beneficiare dell’energia eolica pulita e sostenibile, senza doversi preoccupare della manutenzione e della gestione degli impianti. Il noleggio Full O&M di un aerogeneratore eolico è una soluzione vantaggiosa per le aziende e le comunità che vogliono beneficiare dell’energia eolica, senza dover affrontare gli elevati costi di acquisto e manutenzione degli aerogeneratori. Inoltre, questa scelta permette di migliorare lo score ESG, dimostrando l’impegno nella sostenibilità ambientale e sociale da parte dell’utilizzatore.

Il noleggio Full O&M include la fornitura, l’installazione, la manutenzione e la gestione degli aerogeneratori per tutta la durata del contratto. I vantaggi di questa soluzione sono diversi. Innanzitutto, consente di evitare gli investimenti iniziali necessari per l’acquisto e l’installazione degli aerogeneratori, rendendo l’energia eolica accessibile anche a chi non dispone di grandi capitali. Inoltre, il noleggiatore si occupa di tutte le attività di manutenzione e gestione degli aerogeneratori, permettendo al cliente di concentrarsi sulla propria attività principale. Questo diventa fondamentale specialmente nelle Comunità Energetiche. Il noleggio Full O&M è, inoltre, una soluzione flessibile, in quanto consente di adattare il numero e la potenza degli aerogeneratori in base alle proprie esigenze e di optare per contratti di noleggio a lungo termine, garantendo così una fonte di energia rinnovabile a prezzi stabili nel tempo.

Questa opzione risulta particolarmente conveniente per le piccole e medie imprese, che spesso non hanno la capacità di gestire gli aspetti tecnici e operativi degli impianti eolici. È prevista una vasta gamma di opzioni di personalizzazione del noleggio per soddisfare le diverse esigenze, tra cui la durata del noleggio, che può arrivare fino a 20 anni, per i servizi di O&M e le garanzie incluse e soprattutto per la capacità dell’impianto, che oggi può andare da 50 a 1.000 KW.

Oltre a C125, Seapower è titolare del brevetto Hydraspar, la piattaforma per abbattere i costi dell’eolico galleggiante.

www.seapowerscrl.com – www.optiturb.com