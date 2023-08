Noleggio a lungo termine, come orientarsi nella scelta dell’auto giusta?

Il noleggio a lungo termine si sta affermando con soluzione ideale per chi desidera avere un’auto sempre nuova e prestante a costi contenuti.

Questa formula di possesso del mezzo, infatti, comporta la piena disponibilità di una vettura con tutte le caratteristiche richieste dal guidatore, senza dover subire oneri e costi esosi tipici di un acquisto e una proprietà.

Sulla base di un contratto sottoscritto con la società di noleggio, infatti, ogni guidatore può individuare il modello più adatto alle proprie esigenze, personalizzarlo con la dotazione e gli accessori di cui ha più bisogno e fruirne liberamente, solo a fronte di un canone mensile da corrispondere al noleggiatore.

Quest’ultimo, infatti, si occuperà poi della gestione pratica del veicolo, dall’attivazione e gestione della polizza assicurativa, fino al bollo, alla manutenzione e a tutti gli altri servizi che il cliente richiederà, all’interno del contratto.

Può succedere, però, specie a chi non è avvezzo a questa formula di acquisizione di una vettura, di sentirsi disorientato dinanzi a una scelta così ampia di veicoli e servizi disponibili.

In alcuni casi potrebbe sottostimare alcune condizioni contrattuali, che poi si riveleranno particolarmente dispendiose, o scegliere un modello non adatto alle proprie necessità.

Ecco dunque che, in queste circostanze, poter contare su un servizio di assistenza competente e trasparente, da parte del noleggiatore, può fare la differenza.

Individuare una società operante nel comparto del noleggio a lungo termine già da diversi anni, che conosce bene le esigenze delle diverse tipologie di automobilisti e sa come venire incontro a ognuna di loro, come Rent4you.it, senza dubbio contribuisce a vivere meglio l’esperienza di noleggio.

Il servizio clienti di Rent4You, infatti, è molto efficiente e affidabile, composto da un team di esperti in grado di guidare ogni cliente nella scelta della vettura ideale e delle condizioni migliori per ottimizzare qualità del servizio e costi.

In linea di massima, quando si deve scegliere un’auto da noleggiare per un lungo periodo, è importante partire da tre condizioni essenziali, le proprie esigenze di guida, il budget e le condizioni contrattuali.

Non tutti i guidatori hanno le stesse necessità, c’è chi noleggia l’auto per ragioni di lavoro, chi per svago, chi dovrà utilizzarla di frequente e percorrere molti chilometri, chi ancora, solo nei week-end. C’è poi chi ha bisogno di più spazio, perché ha una famiglia numerosa a seguito, chi invece predilige la guida sportiva e non conta di portare molti passeggeri a bordo, chi sposa un concetto di guida ecosostenibile e chi ama l’alimentazione tradizionale e le prestazioni efficienti.

Ognuno dovrà partire dalle proprie necessità e dall’uso che prevede di fare della vettura noleggiata. Tante volte, infatti, i prezzi di noleggio possono variare sensibilmente da un modello all’altro, da una dotazione all’altra e da un chilometraggio all’altro.

Si può optare per una berlina grande o un SUV se si ha famiglia a seguito e per una formula plug-in o ibrida, se si vuole provare un veicolo a basse emissioni. Quest’ultima formula è particolarmente indicata per il noleggio, data l’evidente convenienza rispetto all’acquisto di un’auto elettrica nuova.

È inoltre importante approfondire bene le condizioni contrattuali e quali servizi sono inclusi nel canone di noleggio.

Alcune società, infatti, richiedono l’anticipo di una somma a fronte del noleggio, a titolo di garanzia e caparra, da restituire a fine contratto. Altre società, invece, non la richiedono. Vale la pena conoscere anche le eventuali penali previste in caso di rinuncia al contratto prima del termine o superamento del chilometraggio pattuito.

Infine, anche i servizi accessori rispetto al noleggio auto meritano un’attenta valutazione. Alcuni di questi, come polizza assicurativa, bollo e manutenzione, rientrano tra quelli standard, normalmente inclusi nel canone. Ma ci sono società che, ad esempio, includono anche la manutenzione o il cambio gomme, la disponibilità di vetture sostitutive ed altre garanzie accessorie aggiuntive rispetto alla tradizionale RC.

Dialogando apertamente col servizio clienti della società individuata, si potranno conoscere meglio tutte le condizioni e compiere una scelta corretta e consapevole.