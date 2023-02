Nuove Opportunità per Garantire Sicurezza e Salute in Edilizia, martedì 28 Confindustria Caserta.

“Nuove Opportunità per Garantire Sicurezza e Salute in Edilizia”.

Il convegno organizzato dal Centro Formazione e Sicurezza (CFS) di Caserta il giorno 28 Febbraio ore 10:00 presso la sala Conferenze di Confindustria Caserta, via Roma,17 per approfondire tematiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I saluti del Presidente CFS Caserta, Gaetano Barbarano, Aniello Della Valle, Presidente Collegio dei Geometri di Caserta, Carlo Raucci, Presidente Ordine degli Ingegneri di Caserta, Raffaele Cecoro, Presidente Ordine degli Architetti di Caserta. L’evento sarà patrocinato, oltre che dagli Ordini professionali, anche dall’Inail Campania con l’intervento del Direttore vicario dott.ssa Adele Pomponio, la quale illustrerà il quadro infortunistico in Campania e gli strumenti per la riduzione degli infortuni. Interverrà il Prof. Mario Gallo, docente diritto del lavoro Università di Cassino, che approfondirà il tema del ruolo del preposto, l’addestramento formativo e la valutazione del rischio. Il Direttore CFS Caserta, Giovanni Solimene, affronterà il tema dei finanziamenti per la formazione e l’addestramento in cantiere, e la dott.ssa Annalisa Lama, consulente per la prevenzione nei luoghi di lavoro, procederà alla presentazione del report Progetto Inail Campania “misuriamo il pericolo, gestiamo il rischio”. Le conclusioni saranno condotte dal vice presidente CFS Caserta, Massimo Sannino. Ecco il Link per registrarsi all’evento