Nuovo Amministratore Delegato e nuovo CdA per Titagarh Firema: Vijay Subramanian alla guida del colosso dell’industria ferroviaria

Si è riunita il 28 marzo 2024 l’Assemblea degli Azionisti di Titagarh Firema. Un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro dell’azienda, per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Amministratore Delegato.

La nomina di nuovo AD va a Vijay Subramanian – ingegnere con oltre 27 anni di esperienza accumulata in diversi settori, dal chimico ai trasporti, e in numerose multinazionali come Alstom Transport India Limited, Saint Gobain Glass India, Aditya Birla Group e SPIC Ltd – manager di grande esperienza nel settore ferroviario, che con le sue competenze guiderà l’azienda verso nuovi traguardi.

“Subramanian porta con sé una visione innovativa e strategica che siamo certi porterà un grande valore aggiunto alla nostra società” le parole del Presidente Luigi Traettino che si è congratulato per la nomina. “Desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti all’Ing. Carlo Logli per il lavoro svolto nel corso del suo mandato”.

Soddisfazione da parte degli azionisti per il nuovo assetto societario, che augurano a Vijay Subramanian e ai membri del nuovo Consiglio di Amministrazione un proficuo e gratificante mandato, fiduciosi che con il loro impegno e la loro leadership l’azienda raggiungerà livelli di eccellenza sempre più elevati nel mercato.