Oggi in sciopero i lavoratori degli appalti nelle società SG Prosperity e Gricignano 3 presso la base Nato di Gricigniano.

Oggi 21 febbraio i lavoratori delle società Sg Prosperity e Gricignano 3 titolari degli appalti di multiservizi presso la Base Nato di Gricignano sono in sciopero per l’ormai cronico e ingiustificabile ritardo nei pagamenti stipendiali. Ormai è una condizione di disaggio che si ripete ciclicamente e che non può essere più tollerata.

Anche questa volta la FLAICA CUB ha denunciato che lo stipendio non arriva. Dall’inizio dell’anno i lavoratori ancora non hanno ricevuto nessuna mensilità, una vergogna che tutte le maestranze non sono più disposte a tollerare. Oggi hanno iniziato a manifestare davanti alla base Nato per dire basta.

In un ambiente difficile come è quello del territorio casertano lasciare circa 40 famiglie senza stipendio significa condannarle doppiamente. Questo di oggi sarà il primo di una serie di iniziative che metteremo in campo finché no verrò rispettato il diritto sacrosanto a percepire il salario frutto del sacrificio di ogni singolo lavoratore.

FLAICA CUB CASERTA