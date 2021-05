Osservatorio Segugio.it – Rc auto e moto: premi mai così bassi. Bonus Malus sempre meno significativo.

L’Osservatorio Assicurativo Auto e Moto di Maggio 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, rileva i seguenti trend per quanto concerne l’andamento a livello nazionale dei prezzi RC:

Per il comparto Auto : il premio RC auto lordo registrato ad Aprile 2021 è stato di 360,3€, in riduzione del 2,8% rispetto al mese precedente e portandosi ad un livello inferiore rispetto ad Aprile 2020 , quando il primo lockdown aveva praticamente azzerato circolazione, immatricolazioni di mezzi nuovi e passaggi di proprietà di auto usate;

: , quando il primo lockdown aveva praticamente azzerato circolazione, immatricolazioni di mezzi nuovi e passaggi di proprietà di auto usate; Per il comparto Moto : ancora più accentuato il calo dei prezzi rispetto al mese precedente. Il premio RC lordo si è attestato a 230,7€ nel mese di Aprile 2021, in riduzione dell’8,9% rispetto a Marzo. Anche in questo caso si registra il prezzo più basso di sempre.

Importante osservare la dinamica evolutiva della prima classe Bonus-Malus nel tempo: come mostrato nella Tabella 1, fra Aprile 2017 e Aprile 2021 le autovetture in prima classe sono cresciute del 16,3% e le moto del 102,8%, anche in relazione all’introduzione a inizio 2020 della cosiddetta RC Familiare, che consente di ereditare la classe Bonus Malus di un mezzo anche di tipo diverso e anche in fase di rinnovo.

Questo scivolamento verso il basso della classe Bonus Malus, particolarmente accentuato per le moto, ha avuto riflessi anche sui prezzi (Tabella 2). Come si può notare, il trend dei prezzi per le auto in classe prima (-16,2%) è stato sostanzialmente in linea con il mercato complessivo (-15,1%), mentre nel caso della moto i prezzi dei mezzi in classe prima sono scesi molto meno della media (-12,8% vs -29,4%) .

La logica conclusione è che la classe Bonus Malus, che avrebbe dovuto rappresentare un indice di sintesi della virtuosità ed affidabilità di un conducente, ha perso di significatività negli anni in virtù di diversi interventi legislativi (Decreto Bersani, RC Familiare). Le Compagnie di Assicurazione pesano pertanto nel proprio pricing altri fattori per valutare il rischio associato ad un determinato conducente.

